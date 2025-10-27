kampányThaiföldcannabishasználatrekreációs használatlegalizáció

Ez a turistaparadicsom olyan törvényt hozott, amilyet nagyon nem kellett volna

A cannabis legalizációja Thaiföldön jelentős közegészségügyi problémákat eredményezett, különösen a fiatalok és a mentálhigiénés ellátórendszer szempontjából – ismertette a Drogkutató Intézet (DKI). Egyre több jelentés számol be a fiatalok körében növekvő szerhasználatról, pszichés problémákról és a közlekedésbiztonság romlásáról. A szakmai szervezet úgy vélte: a kormányzat nem tett eleget a lakosság tájékoztatása érdekében és nem alakított ki megfelelő védelmi mechanizmusokat a visszaélések megelőzésére.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 10. 27. 5:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A három évvel ezelőtti thaiföldi droglegalizációt követően gyorsan megjelentek a cannabisboltok, kávézók és wellnessközpontok országszerte, miközben a turizmus is új lendületet kapott, ám a szabályozás hiányosságai és a rekreációs használat elterjedése komoly közegészségügyi és társadalmi vitákat váltott ki – ismertette a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, 

egyre több jelentés számol be a fiatalok körében növekvő szerhasználatról, pszichés problémákról és a közlekedésbiztonság romlásáról. 

A kormány azóta többször módosította a szabályozást, hogy visszaszorítsa a nem orvosi célú használatot. 

Thaiföldön a cannabis nem orvosi célú, felnőttek számára rekreációs használatra szánt legalizálását viszonylag gyorsan vezették be 2019 és 2022 között. Az országban még csak az orvosi célú cannabishasználat volt engedélyezett 2019-ben, szigorú szabályozás mellett. Ebben az évben a válaszadók 2,2 százaléka számolt be arról, hogy az elmúlt évben használt cannabist. A nem orvosi célú, rekreációs használat ekkor még illegális volt, és a hozzáférés korlátozott. A következő években azonban a szabályozás fokozatosan enyhült, majd 2022-ben Thaiföld elsőként Ázsiában teljes körűen legalizálta a cannabis rekreációs célú használatát, beleértve az otthoni termesztést és árusítást is.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

A legalizáció rontott a helyzeten

A legalizáció hatására a cannabishasználat aránya jelentősen megnőtt: 2020-ban 3,3 százalék, 2021-ben pedig már 4,2 százalék volt az éves használók aránya. Ezzel párhuzamosan az ebből fakadó rendellenességek (CUD) előfordulása is emelkedett: 2019-ben 0,1 százalék, 2020-ban 0,3 százalék, 2021-ben pedig 0,6 százalék. Ez a növekedés arra utal, hogy nemcsak a használat vált gyakoribbá, hanem az abból eredő egészségügyi problémák is fokozódtak. 

A cannabis legalizációja Thaiföldön jelentős közegészségügyi problémákat eredményezett, különösen a fiatalok és a mentálhigiénés ellátórendszer szempontjából

– hívta fel a figyelmet a DKI.

A szakmai szervezet kiemelte: a legalizáció után a fiatalok körében megnőtt a cannabishasználat gyakorisága, különösen a 15–24 éves korosztályban. A „szabad cannabis” politikája – amely lehetővé tette a szer szinte korlátozás nélküli hozzáférését – hozzájárult, hogy a fiatalok egyre gyakrabban próbálják ki, sokszor anélkül, hogy tisztában lennének az egészségügyi kockázatokkal. Fontos kiemelni, hogy a cannabishasználat fiatal korban különösen veszélyes, mivel növeli a pszichiátriai zavarok, például a szorongás, depresszió és pszichózis kialakulásának kockázatát, valamint negatívan befolyásolhatja az agy fejlődését és a tanulmányi teljesítményt.

 

Thaiföldön a kormány liberálisan állt a kérdéshez, meg is lett az eredménye

Ezenfelül a szabályozás hiányosságai miatt a cannabistermékek THC-tartalma gyakran nem ellenőrzött, ami fokozza a függőség veszélyét. Emellett a drog hatása alatt történő vezetés is egyre gyakoribb probléma, különösen a fiatal, tapasztalatlan sofőrök körében. Megjegyzendő, hogy 

a kormányzat nem tett eleget a lakosság tájékoztatása érdekében, különösen a fiatalok körében, és nem alakított ki megfelelő védelmi mechanizmusokat a visszaélések megelőzésére. 

Ezért szakértők szigorúbb szabályozást, célzott prevenciós programokat és oktatási kampányokat sürgetnek, hogy mérsékeljék a legalizáció nem kívánt következményeit a fiatal generáció körében.

A DKI szerint mindezek tanulsága, hogy fokozott figyelmet kell fordítani a prevencióra, az életkor szerinti korlátozások betartatására, valamint az oktatási kampányokra, amelyek tudatosítják a cannabishasználat veszélyeit. Elengedhetetlen a jogi keretek szigorítása és az egészségügyi ellátórendszer megerősítése is, hogy képes legyen kezelni a megnövekedett igényeket. 

Ha a döntéshozók nem lépnek időben, a jelenlegi trendek hosszú távon súlyos társadalmi és gazdasági terheket róhatnak az országra. A felelős szabályozás és a tudományos alapú közegészségügyi stratégia lehet a kulcs a negatív hatások mérsékléséhez – fogalmazott a szakmai szervezet.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCseh Katalin

Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába

Csépányi Balázs avatarja

Ez nagyon nem hiányzott a Tisza Párt elnökének.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu