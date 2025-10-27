Ez a turistaparadicsom olyan törvényt hozott, amilyet nagyon nem kellett volna

A három évvel ezelőtti thaiföldi droglegalizációt követően gyorsan megjelentek a cannabisboltok, kávézók és wellnessközpontok országszerte, miközben a turizmus is új lendületet kapott, ám a szabályozás hiányosságai és a rekreációs használat elterjedése komoly közegészségügyi és társadalmi vitákat váltott ki – ismertette a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták,

egyre több jelentés számol be a fiatalok körében növekvő szerhasználatról, pszichés problémákról és a közlekedésbiztonság romlásáról.

A kormány azóta többször módosította a szabályozást, hogy visszaszorítsa a nem orvosi célú használatot.

Thaiföldön a cannabis nem orvosi célú, felnőttek számára rekreációs használatra szánt legalizálását viszonylag gyorsan vezették be 2019 és 2022 között. Az országban még csak az orvosi célú cannabishasználat volt engedélyezett 2019-ben, szigorú szabályozás mellett. Ebben az évben a válaszadók 2,2 százaléka számolt be arról, hogy az elmúlt évben használt cannabist. A nem orvosi célú, rekreációs használat ekkor még illegális volt, és a hozzáférés korlátozott. A következő években azonban a szabályozás fokozatosan enyhült, majd 2022-ben Thaiföld elsőként Ázsiában teljes körűen legalizálta a cannabis rekreációs célú használatát, beleértve az otthoni termesztést és árusítást is.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

A legalizáció rontott a helyzeten

A legalizáció hatására a cannabishasználat aránya jelentősen megnőtt: 2020-ban 3,3 százalék, 2021-ben pedig már 4,2 százalék volt az éves használók aránya. Ezzel párhuzamosan az ebből fakadó rendellenességek (CUD) előfordulása is emelkedett: 2019-ben 0,1 százalék, 2020-ban 0,3 százalék, 2021-ben pedig 0,6 százalék. Ez a növekedés arra utal, hogy nemcsak a használat vált gyakoribbá, hanem az abból eredő egészségügyi problémák is fokozódtak.

A cannabis legalizációja Thaiföldön jelentős közegészségügyi problémákat eredményezett, különösen a fiatalok és a mentálhigiénés ellátórendszer szempontjából

– hívta fel a figyelmet a DKI.

A szakmai szervezet kiemelte: a legalizáció után a fiatalok körében megnőtt a cannabishasználat gyakorisága, különösen a 15–24 éves korosztályban. A „szabad cannabis” politikája – amely lehetővé tette a szer szinte korlátozás nélküli hozzáférését – hozzájárult, hogy a fiatalok egyre gyakrabban próbálják ki, sokszor anélkül, hogy tisztában lennének az egészségügyi kockázatokkal. Fontos kiemelni, hogy a cannabishasználat fiatal korban különösen veszélyes, mivel növeli a pszichiátriai zavarok, például a szorongás, depresszió és pszichózis kialakulásának kockázatát, valamint negatívan befolyásolhatja az agy fejlődését és a tanulmányi teljesítményt.