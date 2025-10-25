Szirikit 1950-től 2016-ig látta el királynéi teendőit az ország történetében leghosszabb ideig uralkodó IX. Ráma király oldalán, akinek halála utána fia, X. Ráma lépett trónra.

Az anyakirályné 2012-ben, egy stroke után vonult vissza a nyilvánosságtól, 2019-től kezdve pedig egyre gyakrabban állt kórházi kezelés alatt.

A hivatalos közlemény szerint Szirikit szervezetében vérmérgezés alakult ki, és péntek este hunyt el a bangkoki Csulalongkorn kórházban, amelynek épülete előtt szombaton sok gyászoló híve gyűlt össze.

A királyi család az ilyenkor szokásos hagyományok szerint egy éven át gyászol, a középületeken pedig egy hónapon át lesznek a lobogók félárbócon.

A kormány emellett a magánszektor szereplőit, például a fesztiválszervezőket arra kérte, programjaik során vegyék figyelembe a gyászidőszakot.

The two Majesties stood side by side, performing royal duties for the Thai people for many decades. We recall the royal grace of King Rama IX and Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother, who will remain in the hearts of the Thai people. HM Queen Sirikit passed away last… pic.twitter.com/ReRSQzzwZX — Khaosod English (@KhaosodEnglish) October 25, 2025

A néhai thai anyakirályné férjével gyakran tett hivatalos külföldi utazásokat

A pár emellett kisebb thaiföldi településeket is felkeresett, ahol számos fejlesztési programot indított.

Szikirit 1956-ban egy rövid időre régensi feladatokat is ellátott, amíg a király két hétre egy buddhista templomba vonult vissza.

Születésnapja, augusztus 12-e 1976-ban hivatalosan is az anyák ünnepe lett Thaiföldön.

Jóllehet a királyi család tagjai rendszerint távol maradnak a politikától, 1988-ban elmondott születésnapi beszédében a királyné az akkori miniszterelnök, Csuan Likpai támogatására kérte az embereket, később pedig kiállt a monarchista PAD párt mellett.

Borítókép: Thaiföld gyászol: elhunyt az anyakirályné (Fotó: AFP)