Casanova jelenléte sem tudta eltéríteni a Fradit, görög félisten tett rendet a káoszban

Felemás érzésekkel utazott Olaszországba a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, amely az idényben már a Magyar Kupát és a Recco ellen az Európai Szuperkupát is elhódította. Csakhogy a Brescia vendégeként egyik csapat sem mehet biztosra, a Fradi mérlege is negatív.

Dusan Mandics nélkül is bombaerős névsort nevezett a Ferencváros vezetőedzője, Nyéki Balázs Fotó: FTC

Tűéles Ferencváros

Azért mégis a Bajnokok Ligája címvédője érkezett Bresciába, ráadásul furcsa párhuzamot lehetett vonni a legutóbbi, 2024 márciusi 11-9-es FTC-győzelem és a mostani meccs között. Akkor a magyar együttes olaszt sztárja, Edoardo Di Somma hiányzott,

ezúttal a háromszoros olimpiai bajnok szerb világklasszist, Dusan Mandicsot kellett nélkülöznie Nyéki Balázs vezetőedzőnek. Visszatért azonban egy másik ász: a görög Sztilianosz Argiropulosz nem is lopta a napot, két góllal járult hozzá az álomkezdéshez.

A zöld-fehérek 5-0-ra elhúztak alig öt perc alatt, a magyarok közül a nyitányon, a Nagyvárad ellen (19-11) ötöt vágó Vismeg Zsombor, valamint Vigvári Vendel és Fekete Gergő is beköszönt Tommaso Baggi Necchinek.

Sztilianosz Argiropulosz megint nagyot játszott a Ferencvárosban Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Zárkóztak az olaszok

Alessandro Bovo csapata nem zuhant össze, ahogy a Pro Recco sem az Európai Szuperkupa-meccsen a Komjádiban, s fokozatosan faragta le a hátrányát.

A Nicolo Casanovát is benevező olaszok előbb 3-5-re, majd 7-11 után 9-11-re zárkóztak fel, de hiába szórta a gólokat a Ferrero-Popadic-Dolce trió Vogel Soma kapujába, a Fradi visszaverte a támadásokat.

Argiropulosz és Fekete lövést sem hibázva vágott együtt tízet (6-4 arányban), de Manhercz Krisztián is triplázott. Forrósodott a hangulat, Nyéki Balázs sárga lapot kapott, Jansik Szilárd és a túloldalon a csapatkapitány, Jacopo Alesiani kipontozódott. A harmadik negyedben meghúzta a szokásos kapuscserét a Ferencváros, Szakonyi Dániel egy gólgazdag, 7-6-ra megnyert negyedben helyettesítette a hajrára visszatérő Vogelt.

Elmaradtak az izgalmak

Négygólos előnnyel kezdte az utolsó felvonást a címvédő FTC, s taktikusan lehozta 4-4-re a negyedik negyedet, ezzel 21-17-re megnyerte a Brescia elleni idegenbeli rangadót.

Nyéki Balázs csapata ezzel nagy lépést tett a C csoport megnyerése felé, november 12-én fogadja a – Brescia után a Nagyváradtól is kikapó – Kotort. Az olaszok februárban érkeznek a „visszavágóra” Budapestre. Az esélyesség terhével is jól megbirkózik a Ferencváros.