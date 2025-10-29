FerencvárosvízilabdaBajnokok Ligája

Casanova jelenléte sem tudta eltéríteni a Fradit, görög félisten tett rendet a káoszban

A Ferencváros 21-17-re győzött a Brescia otthonában a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. A címvédő magyar csapat a második mérkőzését is megnyerte, s máris nagy lépést tett afelé, hogy a kvartett élén végezzen. A sérült Dusan Mandicsot nélkülöző Fradi 5-0-lal kezdett Olaszországban, a saját medencéjében különösen veszélyes házigazda kétgólosra csökkentette a különbséget. A Ferencváros ennél közelebb nem engedte Dolcééket, s a hibátlanul lövő, hatgólos Sztilianosz Argiropulosz és a négy kísérletből négyszer betaláló Fekete Gergő vezérletével biztosan nyerte meg a rangadót.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 29. 22:32
A Ferencváros vezetőedzője, Nyéki Balázs már az érkezéskor magabiztosságot sugárzott Fotó: FTC
Felemás érzésekkel utazott Olaszországba a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, amely az idényben már a Magyar Kupát és a Recco ellen az Európai Szuperkupát is elhódította. Csakhogy a Brescia vendégeként egyik csapat sem mehet biztosra, a Fradi mérlege is negatív.

Dusan Mandics nélkül is bombaerős névsort nevezett a Ferencváros vezetőedzője, Nyéki Balázs
Tűéles Ferencváros

Azért mégis a Bajnokok Ligája címvédője érkezett Bresciába, ráadásul furcsa párhuzamot lehetett vonni a legutóbbi, 2024 márciusi 11-9-es FTC-győzelem és a mostani meccs között. Akkor a magyar együttes olaszt sztárja, Edoardo Di Somma hiányzott, 

ezúttal a háromszoros olimpiai bajnok szerb világklasszist, Dusan Mandicsot kellett nélkülöznie Nyéki Balázs vezetőedzőnek. Visszatért azonban egy másik ász: a görög Sztilianosz Argiropulosz nem is lopta a napot, két góllal járult hozzá az álomkezdéshez.

A zöld-fehérek 5-0-ra elhúztak alig öt perc alatt, a magyarok közül a nyitányon, a Nagyvárad ellen (19-11) ötöt vágó Vismeg Zsombor, valamint Vigvári Vendel és Fekete Gergő is beköszönt Tommaso Baggi Necchinek. 

Sztilianosz Argiropulosz megint nagyot játszott a Ferencvárosban
Zárkóztak az olaszok

Alessandro Bovo csapata nem zuhant össze, ahogy a Pro Recco sem az Európai Szuperkupa-meccsen a Komjádiban, s fokozatosan faragta le a hátrányát. 

A Nicolo Casanovát is benevező olaszok előbb 3-5-re, majd 7-11 után 9-11-re zárkóztak fel, de hiába szórta a gólokat a Ferrero-Popadic-Dolce trió Vogel Soma kapujába, a Fradi visszaverte a támadásokat.

Argiropulosz és Fekete lövést sem hibázva vágott együtt tízet (6-4 arányban), de Manhercz Krisztián is triplázott. Forrósodott a hangulat, Nyéki Balázs sárga lapot kapott, Jansik Szilárd és a túloldalon a csapatkapitány, Jacopo Alesiani kipontozódott. A harmadik negyedben meghúzta a szokásos kapuscserét a Ferencváros, Szakonyi Dániel egy gólgazdag, 7-6-ra megnyert negyedben helyettesítette a hajrára visszatérő Vogelt.

Elmaradtak az izgalmak

Négygólos előnnyel kezdte az utolsó felvonást a címvédő FTC, s taktikusan lehozta 4-4-re a negyedik negyedet, ezzel 21-17-re megnyerte a Brescia elleni idegenbeli rangadót.

Nyéki Balázs csapata ezzel nagy lépést tett a C csoport megnyerése felé, november 12-én fogadja a – Brescia után a Nagyváradtól is kikapó – Kotort. Az olaszok februárban érkeznek a „visszavágóra” Budapestre. Az esélyesség terhével is jól megbirkózik a Ferencváros.

Vasas-vereség

A másik magyar BL-csapat, a Vasas másodszor is kikapott az A jelű négyesben: A szoros, 17-16-os kragujevaci vereség után az Olimpiakosz Pireusz tízet számolt a piros-kékekre még kedden. A 15-5-re nyerő görögök két magyar válogatottja közül Zalánki Gergő két-, Angyal Dániel egy gólt vállalt. Utóbbi egykori klubja ellen ugrott a medencébe. 

