Kiderítettük, mi sújtotta a háttérben a Fradit, miért kellett a lecserélt kapust visszaküldeni

A csapatkapitány Vogel Soma fontos pillanatokban lett főszereplő, a Ferencváros hazai és nemzetközi uralma folytatódott. Nyéki Balázs csapata hatalmas és látványos csatában felülkerekedett a BL-rekordgyőztes Pro Reccón, ugyanakkor a magyar csapat vezetőedzője szerint máshogy is elsülhetett volna az Európai Szuperkupa-meccs.

A visszatérő Vogel Soma (alsó sorban balról az első) kulcsember lett a Pro Recco ellen Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

– Benne volt abszolút, hogy nyerhet a Recco is. Azt éreztem előtte, hogyha megoldjuk valahogy ezt a meccset, végtelenül hálás és büszke leszek a játékosaimra, ugyanis rengeteg sérüléssel és betegséggel küzdünk. Mindenki összeszedte magát egy mérkőzésre, míg a Recco közelebb volt a saját csúcsformájához, mint mi a sajátunkéhoz.

Hibáztunk, de egy ilyen meccsen, ilyen nehézségek mellett bőven benne volt. Az kulcsfontosságú volt, hogy amikor átvették a vezetést, azonnal meg tudtuk fordítani, és kontrolláltuk az eseményeket. Ha ott kiengedjük a kezünkből, szétcsúszhatott volna az egész. Ott a játékosok lélekjelenléte kimagasló volt – értékelt a lapunknak külön nyilatkozó Nyéki Balázs. A szezonban már a Magyar Kupát és immár az Európai Szuperkupát is elhódító Ferencváros vezetőedzője a legutóbb a nyár elején játszó, csípősérülése miatt a világbajnokságot is kihagyó Vogel Soma bevetésével meglepte az ellenfelet.

– Ez az én rizikóm és vállalásom volt, hogy úgy gondolok most a kapusokra, mint a legmegterheltebb játékosokra.

Hiába brusztolnak óriásit a mezőnyjátékosok, a kapusok mentális és fizikai fáradtsága 30 százalékkal megnőtt az új szabályokkal a korábbiakhoz képest. Közelít a kézilabdához, annyi akció és lövés van a vízilabdában, szinte elvárhatatlan, hogy valaki négy negyeden keresztül jól védjen.

Végignéztem a világbajnokságot, azt láttam, kimagasló kapusteljesítmény nem akadt. Azok a pillanatok döntötték el a mérkőzéseket, amikor valaki elkapta a fonalat 3-4 percre. Ha kapusokat cserélünk, ennek megnő az esélye. Szakonyi Dániel most jól szállt be a meccsbe, de óriási lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot Vogel Soma, és nagyon jól működtek együtt.

Vogel Soma volt a meglepetésember az Európai Szuperkupa-mérkőzésen Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Vogel Soma készült

A 27 éves világklasszis kapus különösebb hírverés nélkül, de egy ideje már a csapattal készült. Elárulta, nem lepte meg, hogy védenie kellett.

Az, hogy cseréltünk, teljesen tervezett taktikai húzás volt. A Magyar Kupa négyes döntőjében már alkalmazta a szakmai stáb.

Akkor nélkülem működött, és ezúttal is bizonyítottuk, hogy hatásos. Dani remekül ugrott be a harmadik negyedben, nekem meg energiát és lendületet adott, hogy láttam, milyen jól tartja a védelmet. Ezzel kaptam egy negyednyi pihenőt, volt időm testben és lélekben rákészülni a végjátékra – adott betekintést Vogel Soma, aki azt sem titkolta, hevesebben vert a szíve a szokottnál.