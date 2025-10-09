  • Magyar Nemzet
  Kiderítettük, mi sújtotta a háttérben a Fradit, miért kellett a lecserélt kapust visszaküldeni
Ferencváros FTCszuperkupaVogel SomaNyéki Balázs

Kiderítettük, mi sújtotta a háttérben a Fradit, miért kellett a lecserélt kapust visszaküldeni

A Ferencváros férfi vízilabdacsapata 15-14-re legyőzte az olasz Pro Reccót az Európai Szuperkupa-mérkőzésen Budapesten, a Császár-Komjádi Sportuszodában. Az egyaránt négy gólos Manhercz Krisztián-Fekete Gergő kettős járt élen a gólszerzésben, a kapuban a sérülése után visszatért Vogel Soma és Szakonyi Dániel is remekelt. Lapunknak Nyéki Balázs a hatodszor a címet elnyerő Fradi vezetőedzője elárulta, hogy miért alakított ki kapuscserés taktikát, illetve mekkora rizikót vállalt. Vogel Soma elmondta, min lepődött meg és milyen állapotban van.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 09. 5:20
Vogel Soma
Nyéki Balázs büszkén tárhatja szét a karjait, bejött a nagy húzása Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A csapatkapitány Vogel Soma fontos pillanatokban lett főszereplő, a Ferencváros hazai és nemzetközi uralma folytatódott. Nyéki Balázs csapata hatalmas és látványos csatában felülkerekedett a BL-rekordgyőztes Pro Reccón, ugyanakkor a magyar csapat vezetőedzője szerint máshogy is elsülhetett volna az Európai Szuperkupa-meccs.

Vogel Soma
A visszatérő Vogel Soma (alsó sorban balról az első) kulcsember lett a Pro Recco ellen Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

– Benne volt abszolút, hogy nyerhet a Recco is. Azt éreztem előtte, hogyha megoldjuk valahogy ezt a meccset, végtelenül hálás és büszke leszek a játékosaimra, ugyanis rengeteg sérüléssel és betegséggel küzdünk. Mindenki összeszedte magát egy mérkőzésre, míg a Recco közelebb volt a saját csúcsformájához, mint mi a sajátunkéhoz.

 Hibáztunk, de egy ilyen meccsen, ilyen nehézségek mellett bőven benne volt. Az kulcsfontosságú volt, hogy amikor átvették a vezetést, azonnal meg tudtuk fordítani, és kontrolláltuk az eseményeket. Ha ott kiengedjük a kezünkből, szétcsúszhatott volna az egész. Ott a játékosok lélekjelenléte kimagasló volt – értékelt a lapunknak külön nyilatkozó Nyéki Balázs. A szezonban már a Magyar Kupát és immár az Európai Szuperkupát is elhódító Ferencváros vezetőedzője a legutóbb a nyár elején játszó, csípősérülése miatt a világbajnokságot is kihagyó Vogel Soma bevetésével meglepte az ellenfelet.

– Ez az én rizikóm és vállalásom volt, hogy úgy gondolok most a kapusokra, mint a legmegterheltebb játékosokra. 

Hiába brusztolnak óriásit a mezőnyjátékosok, a kapusok mentális és fizikai fáradtsága 30 százalékkal megnőtt az új szabályokkal a korábbiakhoz képest. Közelít a kézilabdához, annyi akció és lövés van a vízilabdában, szinte elvárhatatlan, hogy valaki négy negyeden keresztül jól védjen.

 Végignéztem a világbajnokságot, azt láttam, kimagasló kapusteljesítmény nem akadt. Azok a pillanatok döntötték el a mérkőzéseket, amikor valaki elkapta a fonalat 3-4 percre. Ha kapusokat cserélünk, ennek megnő az esélye. Szakonyi Dániel most jól szállt be a meccsbe, de óriási lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot Vogel Soma, és nagyon jól működtek együtt.  

Vogel Soma
Vogel Soma volt a meglepetésember az Európai Szuperkupa-mérkőzésen Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Vogel Soma készült

A 27 éves világklasszis kapus különösebb hírverés nélkül, de egy ideje már a csapattal készült. Elárulta, nem lepte meg, hogy védenie kellett.

Az, hogy cseréltünk, teljesen tervezett taktikai húzás volt. A Magyar Kupa négyes döntőjében már alkalmazta a szakmai stáb.

 Akkor nélkülem működött, és ezúttal is bizonyítottuk, hogy hatásos. Dani remekül ugrott be a harmadik negyedben, nekem meg energiát és lendületet adott, hogy láttam, milyen jól tartja a védelmet. Ezzel kaptam egy negyednyi pihenőt, volt időm testben és lélekben rákészülni a végjátékra – adott betekintést Vogel Soma, aki azt sem titkolta, hevesebben vert a szíve a szokottnál.

– Picivel jobban izgultam az elmúlt egy-két napban, mint általában szoktam. Egy meccsen lehet védeni két hét kihagyás, semmittevés után is, a sorozatterhelés az igazán nehéz. Ez elég lazának hangzik, de valójában tényleg így van. 

Nem a technikai része volt kérdéses, hanem maga a hangulat és a döntő érzése, ami szokatlan is volt, amikor beléptem az uszodatérbe.

 El is felejtettem, milyen jó atmoszféra szokott itt lenni. Ma még jobb is volt, mint általában. Nyilván ez is segített, hogy ennyi szurkoló kilátogatott és támogatott bennüket.

Elkerülte a műtétet

Nagy kérdés, mekkora kockázatot vállalt az Európai Szuperkupáért Vogel Soma. A nyár eleji Bajnokok Ligája négyes döntőn és ki tudja mióta kínozta, hátráltatta csípősérülése, s mint akkor megírtuk, nem csupán a világbajnoki szereplése került veszélybe, ami be is következett, úgy tűnt, a műtétet sem ússza meg. Ehhez képest hosszadalmas, ám konzervatív kezelésekkel sikerült úrrá lenni a sérülésén. 

– Le is kopogom háromszor, szerencsére jól vagyok. Napi szinten foglalkozom a kisebb-nagyobb gondjaimmal, bajaimmal, fájdalmaimmal. Százszázalékos edzésmunkát tudok végezni, mind a vízben, mind a szárazföldön, kapuban és medicilabdával. Sokkal tudatosabban csinálok mindent, mint tettem mondjuk ezelőtt öt évvel 

– mondta lapunknak Vogel Soma.

