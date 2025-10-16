Soha nem történt még ilyen a Fradi-játékossal, mégis a hibákat keresi

Vismeg Zsombor lett a Ferencváros legeredményesebb játékosa a maga öt góljával a férfivízilabda Bajnokok Ligája rajtján. A címvédő zöld-fehérek a papírformának megfelelően biztosan, 19-11-re verték a romániai CSM Oradeát. A nagyváradiak ellen remeklő fiatal magyar pólós meglepődött a saját teljesítményén, hét kísérletéből öt gólt eredményezett.

Vismeg Zsombor (balra) remekül koncentrált a BL-nyitányon Fotó: MICHELLER SZILVIA

– Soha! – tudatta Vismeg Zsombor a klub hivatalos csatornájának nyilatkozva, hogy eddig még ilyen szinten nem lőtt öt gólt felnőttpályafutása során.

De nagyon örülök neki, hogy sikerült. Rám jöttek ki a helyzetek. Igazából ez legalább annyira a csapat érdeme, mint az enyém. Más is oda kerülhetett volna. Tényleg nagyon feltölt ez most, mert nem sikerült annyira jól az őszi szezonom. Örülök, hogy öt gólt lőttem és elsősorban a csapat sikerének.

– fogalmazott Vismeg, aki ugyanakkor kritikát is megfogalmazott, sokallta a 11 kapott gólt

Vismeg Zsombor előretört

A 22 éves pólós a nyáron kiváló formában játszott, ő volt a világbajnokságon ezüstérmet szerző, a szerebeket és a horvátokat is legyőző magyar válogatott egyik meglepetésembere. A Sárospatakról indult, Miskolcon és Szolnokon keresztül 2024 nyarán a Ferencvárosba érkezett játékos már az első, 2024/2025-ös idényében is megmutatta a tehetségét:

az OB I-ben 34, a Magyar Kupában ö góllal segítette a végső győztes FTC-t, a BL-ben is szerzett tapasztalatokat, bár a címvédést hozó négyes döntőben nem játszott. A most öttel megszórt Nagyvárad ellen például duplázott a májusi negyeddöntős csoportmeccsen.

Az új szezonban eddig valóban nem ontotta a gólokat, de bekerült a csapatba a Pro Recco ellen nagy csatában megnyert Európai Szuperkupa-mérkőzésen is. A BL-rajton pedig úgy vált főszereplővé, hogy a nagy sztárok közül Dusan Mandic, Manhercz Krisztián és Sztilianosz Argiropulosz pihenőt kapott. Tekintve, hogy az említettek sérüléssel bajlódnak, Vismeg Zsomborra komoly feladatok várnak a következő időszakban. Október 29-én például idegenben az a Brescia lesz a Fradi ellenfele, amely hazai pályán mindenkire veszélyes.