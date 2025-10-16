Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Ferencváros FTCBajnokok LigájaVismeg Zsombor

Soha nem történt még ilyen a Fradi-játékossal, mégis a hibákat keresi

Vismeg Zsombor öt góllal kezdte a Bajnokok Ligáját, a Ferencváros férfi-vízilabdacsapata 19-11-re legyőzte a csoportkör nyitányán a vendég Nagyváradot. A 22 éves játékos elárulta, ilyen szinten még soha nem szerzett ennyi gólt. A magyar válogatottal a nyáron világbajnoki ezüstérmes szélső-átlövő szerint a védekezésen van még mit javítani, s saját eddigi teljesítményével sem volt elégedett. Vismeg Zsombor és a Fradi az új idényben a Magyar Kupát és az Európai Szuperkupát is elhódította.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 16. 9:54
Vismeg Zsombor
Vismeg Zsombor sorra gyűjti be az érmeket és az elismeréseket Fotó: MICHELLER SZILVIA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vismeg Zsombor lett a Ferencváros legeredményesebb játékosa a maga öt góljával a férfivízilabda Bajnokok Ligája rajtján. A címvédő zöld-fehérek a papírformának megfelelően biztosan, 19-11-re verték a romániai CSM Oradeát. A nagyváradiak ellen remeklő fiatal magyar pólós meglepődött a saját teljesítményén, hét kísérletéből öt gólt eredményezett.

Vismeg Zsombor
Vismeg Zsombor (balra) remekül koncentrált a BL-nyitányon Fotó: MICHELLER SZILVIA

– Soha! – tudatta Vismeg Zsombor a klub hivatalos csatornájának nyilatkozva, hogy eddig még ilyen szinten nem lőtt öt gólt felnőttpályafutása során. 

De nagyon örülök neki, hogy sikerült. Rám jöttek ki a helyzetek. Igazából ez legalább annyira a csapat érdeme, mint az enyém. Más is oda kerülhetett volna. Tényleg nagyon feltölt ez most, mert nem sikerült annyira jól az őszi szezonom. Örülök, hogy öt gólt lőttem és elsősorban a csapat sikerének.

– fogalmazott Vismeg, aki ugyanakkor kritikát is megfogalmazott, sokallta a 11 kapott gólt

Vismeg Zsombor előretört

A 22 éves pólós a nyáron kiváló formában játszott, ő volt a világbajnokságon ezüstérmet szerző, a szerebeket és a horvátokat is legyőző magyar válogatott egyik meglepetésembere. A Sárospatakról indult, Miskolcon és Szolnokon keresztül 2024 nyarán a Ferencvárosba érkezett játékos már az első, 2024/2025-ös idényében is megmutatta a tehetségét: 

az OB I-ben 34, a Magyar Kupában ö góllal segítette a végső győztes FTC-t, a BL-ben is szerzett tapasztalatokat, bár a címvédést hozó négyes döntőben nem játszott. A most öttel megszórt Nagyvárad ellen például duplázott a májusi negyeddöntős csoportmeccsen. 

Az új szezonban eddig valóban nem ontotta a gólokat, de bekerült a csapatba a Pro Recco ellen nagy csatában megnyert Európai Szuperkupa-mérkőzésen is. A BL-rajton pedig úgy vált főszereplővé, hogy a nagy sztárok közül Dusan Mandic, Manhercz Krisztián és Sztilianosz Argiropulosz pihenőt kapott. Tekintve, hogy az említettek sérüléssel bajlódnak, Vismeg Zsomborra komoly feladatok várnak a következő időszakban. Október 29-én például idegenben az a Brescia lesz a Fradi ellenfele, amely hazai pályán mindenkire veszélyes.

Vismeg Zsombor
Zalánki Gergő (balra) úgy tűnik, alaposan kipihente magát Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Zalánki is bekezdett

Nem Vismeg Zsombor volt a BL-nyitány legeredményesebb magyarja. 

Zalánki Gergő hat góllal vette ki a részét az Olimpiakosz Pireusz 13-9-es győzelméből a Mladost Zagreb ellenében. A görögök másik magyarja, Angyal Dániel duplázott. 

Az idei Bajnokok Ligája végjátékról lemaradt Olimpiakosz október 28-án Budapesten, a Vasas ellen ugrik a medencébe. A piros-kékek Gyárfás Tamás öt találata ellenére 17-16-ra alulmaradtak az első fordulóban Szerbiában, a Radnicki Kragujevac otthonában.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Többek között…

Bayer Zsolt avatarja

…azt szeretem Francescaban, hogy ezt a cikkét is meg tudta írni úgy, hogy nem írta oda, mi is az a Hadházy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.