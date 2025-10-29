Kocsis MátékormánypártMagyar Péter

A tiszással ellentétben a kormánypárt rendezvényén nem volt mocskosozás

Ennyit a tiszás szeretetországról – írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán.

Forrás: Facebook
2025. 10. 29. 21:14
– Bár a Telex szerint a megbékélésversenyt a Tisza nyerte – nem Magyar Péter, a Tisza – a mocskos fideszezéssel, addig a kormánypárti rendezvényen nem volt mocskos Tisza, meg mocskos Magyar Péter – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a két rendezvény közötti hangulat különbségét zongorázni lehet.

Kocsis Máté a Békemenet és a Tisza Párt háborús menetét vetette össze. Azóta már az is kiderült: digitálisan manipulált lehet a tiszások légi felvétele Magyar Péter október 23-i rendezvényéről, az eredeti tömeg méretét és kiterjedését mesterségesen felnagyították. Erre egy, a mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatóközpont hívta fel a figyelmet. 

Borítókép: A Békemenet résztvevői (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

