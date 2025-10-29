A tiszással ellentétben a kormánypárt rendezvényén nem volt mocskosozás

– Bár a Telex szerint a megbékélésversenyt a Tisza nyerte – nem Magyar Péter, a Tisza – a mocskos fideszezéssel, addig a kormánypárti rendezvényen nem volt mocskos Tisza, meg mocskos Magyar Péter – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a két rendezvény közötti hangulat különbségét zongorázni lehet.

Kocsis Máté a Békemenet és a Tisza Párt háborús menetét vetette össze. Azóta már az is kiderült: digitálisan manipulált lehet a tiszások légi felvétele Magyar Péter október 23-i rendezvényéről, az eredeti tömeg méretét és kiterjedését mesterségesen felnagyították. Erre egy, a mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatóközpont hívta fel a figyelmet.