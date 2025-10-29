Már a baloldalon is elismerik, hogy a Tisza Párt nem tud jelölteket állítani

Böcskei Balázs, a baloldalhoz közel álló politikai elemző arról beszél egy videóban, hogy lehet bűvészkedni, meg azt mondani, hogy a Tisza azért nem mutatja be a jelöltjeit, mert vadásznának rájuk, meg rájuk küldenék a NAV-ot, az igazság azonban az, hogy a pártnak nincsenek meg az országgyűlési képviselőjelöltjei. A videót Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője osztotta meg közösségi oldalán.

A Tisza Párt nem tudja kiállítani a szükséges 106 képviselő jelöltet (Fotó: Mirkó István)

Deák Dániel emlékeztetett, már két hete megírta, hogy Magyar Péter hiába ígérte, hogy szeptember 30-án bemutatja a jelölteket, hiszen lassan már november van, de a kandidátusoknak még nyoma sincs. A szükséges 106 jelölt helyett eddig mindössze harmincat tudott csak összekaparni – tette hozzá.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette, ha nincsenek jelöltjei, akkor talán még a választáson sem fog tudni elindulni a Tisza Párt, de az biztos, hogy kormányozni nem fog tudni.