Már a baloldalon is elismerik, hogy a Tisza Párt nem tud jelölteket állítani

Ha nincsenek képviselők, a Tisza Párt biztosan nem fog tudni kormányozni – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 29. 20:09
Böcskei Balázs, a baloldalhoz közel álló politikai elemző arról beszél egy videóban, hogy lehet bűvészkedni, meg azt mondani, hogy a Tisza azért nem mutatja be a jelöltjeit, mert vadásznának rájuk, meg rájuk küldenék a NAV-ot, az igazság azonban az, hogy a pártnak nincsenek meg az országgyűlési képviselőjelöltjei. A videót Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője osztotta meg közösségi oldalán.

20250907 Kötcse Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén. fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet képen: Rost Andrea operaénekesnő, Pósfai Gábor, a párt operatív igazgatója
A Tisza Párt nem tudja kiállítani a szükséges 106 képviselő jelöltet (Fotó: Mirkó István)

Deák Dániel emlékeztetett, már két hete megírta, hogy Magyar Péter hiába ígérte, hogy szeptember 30-án bemutatja a jelölteket, hiszen lassan már november van, de a kandidátusoknak még nyoma sincs. A szükséges 106 jelölt helyett eddig mindössze harmincat tudott csak összekaparni – tette hozzá. 

A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette, ha nincsenek jelöltjei, akkor talán még a választáson sem fog tudni elindulni a Tisza Párt, de az biztos, hogy kormányozni nem fog tudni.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke és Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián)


