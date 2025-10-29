Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Magyar PéterTisza Pártoktóber 23. nemzeti ünnep

Újabb bizonyíték: digitálisan manipulált a Magyar Péterék menetéről készült légi felvétel

Digitálisan manipulált lehet a tiszások légifelvétele Magyar Péter október 23-ai rendezvényéről, az eredeti tömeg méretét és kiterjedését mesterségesen felnagyították – hívta fel a figyelmet egy mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatóközpont. Fájó pont lehet ez a Tisza Pártnak, mert ezzel a fotóval szokták bizonygatni, hogy az ő rendezvényükön többen voltak, mint a Békemeneten. A kutatóközpont elemzésében pontról pontra részletesen kifejti, miért is érdemes gyanakodni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 11:35
Fotó: Markovics Gábor
Górcső alá vette az MI Kutatóközpont a tiszásoknak azt a levegőből készült felvételét, amely alapján bizonygatják: Magyar Péter rendezvényén többen voltak, mint a Békemeneten. Elemzésükben azt írták, szakvéleményük mesterséges intelligenciával támogatott, több szinten ellenőrzött képelemzési eljárásra épül, és célja, hogy szakmai alapú támpontot nyújtson a társadalmi diskurzusban felmerült kérdés tisztázásához.

Fentről is szép látszik 😉 Hősök tere pár perccel ezelőtt
by u/poborai in hungary

A közlemény szerint a képelemzési eljárás egymástól független, objektív módszerekkel arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált tömegjelenetet ábrázoló kép nagy valószínűséggel digitálisan manipulált felvétel. Hangsúlyozták: 

az eredmények nem egyetlen mérésre épülnek, hanem több, egymással konzisztens mintázatelemzési és képelemzési adatra, amelyek a tömeg méretének mesterséges növelésére, képi elemek másolására és utólagos hozzáadására utalnak.

Kifejtették: a képen szereplő tömeg szokatlanul homogén textúrával rendelkezik: a textúra-variancia 1,4–11,7 között mozog, miközben valós emberi tömegeknél ez az érték jellemzően magasabb, akár ötszáz fölötti. Ez a szokatlan homogenitás arra utal, hogy ismétlődő, azonos mintázatok figyelhetők meg a képen – ami tipikusan másolás-beillesztés vagy digitális „kitöltéssel” csinálhattak.

Azok a tökéletes határvonalak

Felhívták a figyelmet arra is, hogy geometriailag tökéletesek a határvonalak: a vizsgálat 1671 darab egyenes élvonalat detektált a tömeg körvonalánál. A természetes emberi tömegek határai organikusak, szabálytalanok, a mellékutcákba való benyúlásokkal és szigetszerű rések kialakulásával. 

A szokatlan geometriai szabályosság mesterséges beavatkozásra utal.

Ha mindez nem lenne elég, a frekvenciaanalízis 12–15 ezer ismétlődő mintázatot mutatott ki, amelyek szintén másolt vizuális részekre utalnak. Ez a jelenség tipikusan digitális duplikáció esetén jelenik meg ilyen gyakorisággal.

A tömeg pedig több kilométeren át azonos sűrűségű, ami fizikailag lehetetlen

– emelték ki, hozzátéve: a valós emberi csoportosulásoknál a sűrűség természetes módon csökken a széleken, illetve a mozgási útvonalak mentén. A „Perfect Pour” (vagyis tökéletes kiöntés) mintázat, amelyben a tömeg egyenletesen tölti ki a teret (mintha valamilyen folyadék oszlana szét), mesterségesen előállított tartalmi részletekre utal.

A felbontás és a részletesség eltérései

A kutatóközpont szerint a tömeg egyes részleteinek felbontása és élessége eltér a környező objektumokétól (épületek, járművek, városi objektumok). Ez klasszikus jele annak, hogy a tömeg egyes részletei utólag kerültek az adott képi pozícióban beillesztésre vagy sokszorozásra.

A fotón megfigyelhető a „Digitális ecset” hatás is: a tömeg egésze vizuálisan egyenletes lefedettséget és kontúrokat mutat, mintha egy digitális képszerkesztő eszközzel (amilyen például a Photoshop) növelték volna meg a felületét. 

Hiányoznak a finom átmenetek, amelyek a természetes emberi tömegek peremén figyelhetők meg.

Az elemzés tehát azt a feltevést támasztja alá, hogy a kép digitálisan manipulált. A kutatóközpont hangsúlyozta, a vizsgált képet nem lehet hiteles dokumentációs felvételnek tekinteni, mivel az eredeti tömeg méretét és kiterjedését mesterségesen felnagyították. Az elemzésük módszertanáról honlapjukon olvashat bővebben.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)


