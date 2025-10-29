Újabb bizonyíték: digitálisan manipulált a Magyar Péterék menetéről készült légi felvétel

Górcső alá vette az MI Kutatóközpont a tiszásoknak azt a levegőből készült felvételét, amely alapján bizonygatják: Magyar Péter rendezvényén többen voltak, mint a Békemeneten. Elemzésükben azt írták, szakvéleményük mesterséges intelligenciával támogatott, több szinten ellenőrzött képelemzési eljárásra épül, és célja, hogy szakmai alapú támpontot nyújtson a társadalmi diskurzusban felmerült kérdés tisztázásához.

A közlemény szerint a képelemzési eljárás egymástól független, objektív módszerekkel arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált tömegjelenetet ábrázoló kép nagy valószínűséggel digitálisan manipulált felvétel. Hangsúlyozták:

az eredmények nem egyetlen mérésre épülnek, hanem több, egymással konzisztens mintázatelemzési és képelemzési adatra, amelyek a tömeg méretének mesterséges növelésére, képi elemek másolására és utólagos hozzáadására utalnak.

Kifejtették: a képen szereplő tömeg szokatlanul homogén textúrával rendelkezik: a textúra-variancia 1,4–11,7 között mozog, miközben valós emberi tömegeknél ez az érték jellemzően magasabb, akár ötszáz fölötti. Ez a szokatlan homogenitás arra utal, hogy ismétlődő, azonos mintázatok figyelhetők meg a képen – ami tipikusan másolás-beillesztés vagy digitális „kitöltéssel” csinálhattak.

Azok a tökéletes határvonalak

Felhívták a figyelmet arra is, hogy geometriailag tökéletesek a határvonalak: a vizsgálat 1671 darab egyenes élvonalat detektált a tömeg körvonalánál. A természetes emberi tömegek határai organikusak, szabálytalanok, a mellékutcákba való benyúlásokkal és szigetszerű rések kialakulásával.

A szokatlan geometriai szabályosság mesterséges beavatkozásra utal.

Ha mindez nem lenne elég, a frekvenciaanalízis 12–15 ezer ismétlődő mintázatot mutatott ki, amelyek szintén másolt vizuális részekre utalnak. Ez a jelenség tipikusan digitális duplikáció esetén jelenik meg ilyen gyakorisággal.

A tömeg pedig több kilométeren át azonos sűrűségű, ami fizikailag lehetetlen

– emelték ki, hozzátéve: a valós emberi csoportosulásoknál a sűrűség természetes módon csökken a széleken, illetve a mozgási útvonalak mentén. A „Perfect Pour” (vagyis tökéletes kiöntés) mintázat, amelyben a tömeg egyenletesen tölti ki a teret (mintha valamilyen folyadék oszlana szét), mesterségesen előállított tartalmi részletekre utal.