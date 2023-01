Egyetlen ciklust sem bírt ki az I. kerület baloldali vezetése

Pünkösdi királyságnak bizonyult V. Naszályi Márta (Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP) polgármestersége az I. kerületben. A baloldal 2019-ben, a 15 fős testületben összesen tíz helyet szerzett meg, V. Naszályi Mártáék azonban nem sáfárkodtak jól a választók bizalmával, a balliberális polgármester nem egészen négy év alatt a működésképtelenségbe taszította a Budavári Önkormányzatot. A hétfői testületi ülésen még bejelentette, hogy a jegyző és helyettesei akadályoztatásuk miatt nem tudnak részt venni a tanácskozáson, így törvényes keretek között nem is lehet megtartani azt. A vizsgálóbizottság keddi ülésén viszont már senki nem jelent meg a hivatal részéről, még a polgármester sem ment el.

Érdemes visszatekinteni, hogy jutott idáig V. Naszályi Márta. Meglepetésszerű volt a Párbeszéd politikusának a győzelme, hiszen 2014-ben még csak a szavazatok 9,8 százalékát tudta begyűjteni polgármesterjelöltként, 2019-ben viszont a baloldali pártok közös jelöltjeként a szavazatok 48,3 százalékát megszerezve, 121 szavazattal legyőzte fideszes ellenfelét, Nagy Gábor Tamást, az addigi polgármestert.

A tíz egyéni képviselői körzetből nyolcat nyert meg a baloldali összefogás, amelyhez a V. Naszályit hivatalosan jelölő öt párt mellé a helyi Jobbik is csatlakozott. Így a testületbe három momentumos, kettő jobbikos, egy DK-s, egy MSZP-s, egy LMP-s és egy párbeszédes politikus került be, ők alkották a többséget a szintén párbeszédes V. Naszályival kiegészülve. Az első törések 2021-ben voltak érzékelhetők, amikor a balliberális polgármester egyéni döntésével a Mészáros utcai buszparkoló előkészítési munkálatait felfüggesztette. Az ötletet a helyi Fidesz és civilek is támadták, de a kerületet vezető baloldali koalíción belül nem fogadták túl jól, hogy pár nappal a tiltakozások fellobbanása után, a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzeti felhatalmazását kihasználva egyből visszakozott V. Naszályi. A projekt gazdája egyébként a DK-s Csobánczy Gábor alpolgármester volt.

Jelentősebb törést jelentett aztán 2022-ben, hogy Gelencsér Ferenc – a kerület másik, momentumos alpolgármestere – úgy döntött, felveszi listás parlamenti helyét (amelyet egyébként azzal érdemelt ki, hogy a baloldali előválasztáson kikapott Csárdi Antaltól (LMP) az I. és V. kerületben). Gelencsér tavaszi kiválása után került napirendre az Átrium magánszínház 35 milliós támogatásának ügye az I. kerületben, amelyet azonban a két jobbikos képviselő sem támogatott.

Így hamar patthelyzet alakult ki a testületben. A 7-7-es állás láttán V. Naszályi végül inkább visszavonta előterjesztését Alföldi Róberték színházának támogatásáról.

A jelenlegi felállást a 2022. szeptember 11-i időközi választás döntötte el, amelyen Gelencsér egykori körzetében a Fidesz–KDNP jelöltje, Fazekas Csilla nyert. Ezzel ismét a jobboldal került többségbe a testületben, V. Naszályi ugyanis nem békült ki az Átrium ügyében neki ellentmondó két jobbikos képviselővel, sőt a testület további baloldali tagjait is magára haragította.

Ősszel egy ideig azzal próbálkozott, hogy a jegyzőn keresztül törvényességi kifogásokat emelt a jobboldali javaslatok ellen, ennek a helyzetnek a feloldására jobb- és baloldali képviselők együtt nyújtottak be egy javaslatot, amelyet végül el is fogadott a testületi többség.

A tavalyi év végére fény derült néhány súlyosabb ügyre is, a Várnegyed újság kiadásával kapcsolatban például a hűtlen kezelés gyanúja is felmerült V. Naszályi Mártával szemben, akinek emiatt vizsgálóbizottság elé kellett állnia. Bár a nyilvánosság előtt nem mondott semmi konkrétumot, a helyi Fidesz szerint az őt korábban segítő jegyzőt kirúgta, az önkormányzat pedig így működésképtelenné vált.

Borítókép: V. Naszályi Márta (Fotó: Havran Zoltán)