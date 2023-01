Európát ma súlyos belső leépülés fenyegeti

Az Alapjogokért Központ által szervezett eseményen Törcsi Péter, a központ operatív igazgatója köszöntőjében elmondta, fontos időszak előtt állunk, mert 2024-ben Európai Parlamenti választások lesznek, amely egyben számvetésként is szolgál majd a konzervatívok számára. Európára számos veszély leselkedik, ilyen veszélynek nevezte Törcsi Péter az illegális migrációt, amelynek megfékezése nagy feladat. A háború okozta egzisztenciális kihívásokon túl a nyugati civilizáció is folyamatos kihívások előtt áll, megkérdőjelezik a hagyományos család fogalmát és bírálják mindazokat, akik kritizálják a genderlobbi törekvéseit.

– Bebizonyosodott, hogy a tech-cégek a woke-ideológia miatt csak bizonyos véleményeknek engednek teret, más hangokat a cenzúra segítségével láthatatlanná tesznek – fogalmazott az operatív igazgató, aki szerint Európát belső leépülés fenyegeti, miközben boszorkányüldözést folytatnak a konzervatív tagállamok ellen. Hozzátette, az Uniónak átfogó, mély megújulásra van szüksége.

Azzal kapcsolatban, hogy hol tart most az Európai Unió, Patricia Chagnon EP-képviselő (RB, ID) elmondta, bár az Unió egy föderációként indult, amelynek célja a béke és jólét megteremtése volt, most azt látjuk, hogy egy imperialista entitássá alakult át. Az EP-képviselő szerint egy központosított, centralizált kormányzat jött létre, az Európai Bizottság pedig gyakorlatilag azt csinál, amit akar. Egy új individuumot szeretnének felépíteni, egy új jövőt és egyre inkább azt hangoztatják, hogy az ő ideológiájuk határozza meg, mit kell tennie Európának – fogalmazott.

– Szankciókkal zsarolják Lengyelországot és Magyarországot csak azért, mert nem hajlandók az EU ideológiáját magukévá tenni, az európai emberektől pedig elvették a hatalmat – magyarázta a képviselő.

Patricia Chagnon kifejezte abbéli reményét, hogy a következő EP-választások véget vetnek majd ezeknek az imperialista törekvéseknek.

Spanyolországban jelenleg borzalmas dolgok történnek és senki nem beszél róla, mintha ez teljesen normális lenne – erről már Hermann Tertsch EP-képviselő (VOX, ECR) beszélt. Elképesztőnek nevezte azt, hogy a szocialista kormányzat Spanyolországban milyen leépülést okozott.

Az EP-képviselő elmondta, az Európai Bizottságot senki nem választotta meg, mégis politikai bíróvá lépett elő, egy ideológiai központtá és szankcionáló eszközökkel a kezükben ignorálják az európai uniós törvényeket.

– Kettős mércével bírálják a történéseket, azt tesznek, amit akarnak és a barátaikat favorizálják ideológiai alapon – vázolta az Unió helyzetét a képviselő. Kijelentette, ez ellen a mérgező rendszer ellen, így a baloldali hegemónia ellen is fel kell lépnünk.

Schaller-Baross Ernő fideszes EP-képviselő a konferencián arról beszélt, hogy Magyarország helye továbbra is is az Unióban van. Nyomatékosította: nem vagyunk kevésbé európaiak más országoknál azért, mert bizonyos ügyekben máshogyan gondolkodunk. Az EP-képviselő hangsúlyozta, hogy a nemzetek különállóan is nagyon fontosak, hiszen az EU nemzetállamok közössége, ahol a szabályokat be kell tartani.

– Az európai intézmények azok, amelyek nem fogadják el saját szabályaikat – jelentette ki Schaller-Baross Ernő hozzátéve, hogy az Európai Unió lassan és progresszívan kiterjeszti a hatalmát egy szövetségi szuperállam irányába.

– Harcolunk ez ellen a folyamatos, egyre szorosabb szuperhatalom ellen – jegyezte meg a képviselő.

Borítókép: Kovács Attila, Patricia Chagnon, Hermann Tertsch és Schaller-Baross Ernő az Alapjogokért Központ által szervezett konferencián. (Fotó: Teknős Miklós)