Kommunikációs termék az árnyékkormány

Kiszelly Zoltán arra számít, hogy az árnyékkormánnyal párhuzamosan Gyurcsányék más, hasonló kommunikációs termékeket is bevetnek majd, mint amilyen például a DK tévéjének az elindítása volt. – Ilyen lehet még, hogy idén várhatóan tovább folytatódnak az átlépések a DK-ba, ezeket pedig nem egyszerre, hanem kisebb-nagyobb időközönként jelentik be, ezzel is rombolva a többi baloldali pártot – fogalmazott a politológus.

Bár több forgatókönyvet is lehetségesnek tart, Kiszelly Zoltán arra számít, hogy az árnyékkormány nyár végéig, legkésőbb őszig tarthat ki, utána Gyurcsány Ferencék ráfordulnak az önkormányzati választásra.

Legfontosabb céljuk természetesen az lesz, hogy ők szerezzék meg a legtöbb mandátumot, Karácsony Gergelyt pedig eltávolítsák a főpolgármesteri székből. Kiszelly szerinte a DK szempontjából racionálisnak tűnik, hogy Dobrev Klára legyen a főpolgármester-jelöltjük, aki Orbán Viktor későbbi kihívójaként is szóba jöhetne, ha nyerne. A főpolgármesterség tehát csak ugródeszka lenne Dobrevnek a miniszterelnök-jelöltséghez.

Ha pedig a DK mégis mást indítana, annak a győzelme is Dobrev árnyékkormányának adhatna új lendületet, mondván, ők adják „Budapest miniszterét” is.

– A Karácsony Gergely számára Puzsér Róbert, majd Kálmán Olga ellen is sikert hozó előválasztásba viszont legfeljebb akkor mennek bele Gyurcsányék, ha a Fővárosi Közgyűlés többségéről már megállapodtak a maguk számára a háttérben – vélekedett Kiszelly Zoltán.

Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: Bach Máté)