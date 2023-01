Mozgalmi máz a Jobbik-pótlékon

– Végre! Megjött a bírósági végzés, bejegyeztek bennünket! Mostantól jogilag is létezünk – adta hírül boldogan Jakab Péter bő egy hete, december 23-án, miután szervezetét a Miskolci Törvényszék iktatta az A Nép Pártján Mozgalmat. A Jobbikot maga mögött hagyó Jakab azt írta, húszezer jelentkezővel, hús-vér, tenni akaró magyarokkal, jobboldali és baloldali aktivistákkal, hamarosan országos lefedettséggel új ellenzéket építenek, „amelyik nem alkuszik a Fidesszel”.

Az új ellenzék építésébe azonban nem pártként vág bele Jakab Péter, a bírósági adatok szerint ugyanis a mozgalmat egyesületként jegyezték be, mely nem párt jellegű politikai tevékenységet folytat.

Önmeghatározása szerint a mozgalom célja „a Magyarország területén és azon kívül élő magyar állampolgárok érdekeinek védelme, annak képviselete, a megélhetésükkel, oktatásukkal, egészségügyi ellátásukkal, munkavállalói, munkáltatói jogaikkal, (köz)biztonságukkal, az országos, regionális, megyei, helyi eseményekről való kiegyensúlyozott tájékozódásuk elősegítése, politikai képviseletükkel összefüggésben”.

Kísért a múlt

Jakab frissen bejegyzett egyesülete egyébként már 2021 tavasza óta létezik, csak akkor még Összefogással Térségünkért hagyományőrző egyesületként volt bejegyezve. A volt jobbikosok, feltehetően, hogy gyorsabban sikerre vigyék a bejegyzést, ezt vették át, és változtatták meg a nevét és működését december közepén. A most már tarcali egyesület székhelye viszont megegyezik azzal a Hunola Kft.-vel, melynek vezetője az antiszemita megnyilvánulásokról ismert Bíró László, a Jobbik korábbi tagja, a tiszaújvárosi-szerencsi időközi választáson a balliberális ellenzék közös jelöltje. Ismert, Bíró korábban a szerencsi és környékbeli szállodákban lakó izraeli, oroszországi, lengyelországi (általa vélelmezetten) zsidó turistákról a következőket írta a Facebook-oldalára:

A kutyám majd megveszik, amikor a »tetűcsúszdások« elmennek a ház előtt. Dolgoznak ­barátaim a szállodaiparban, elmondják, mi a helyzet.

Egy másik bejegyzésben Bíró arról értekezett, hogy „kikapcsolták a zsidó uzsorabanktőkét a gazdaságból, megszüntették a háborús jóvátételként eufeminizált (sic!) kozmopolita rablás kifizetését”, majd egy következő hozzászólásában ezt írta: „A Szent Koronára letett eskü meg smafu. Mifelénk két új alapszervezet is alakult, engem ez jobban érdekel, mint Judapest.”

A Hunola Kft. egyébként végtelenül sokoldalú cég, papíron a villanyszereléstől az üzletviteli vezetési tanácsadáson keresztül a fakitermelésen át utak és autópálya építéséig mindennel foglalkozik, ideértve az olaj gyártását vagy a narkotikus növények termesztését.

A Nép Pártján Mozgalom alelnöke Salamon Gergő, aki 2019-ben a Jobbik önkormányzati képviselőjelöltjeként hamis ajánlásokat produkált és adott le Hajdú-Bihar megyében. Az Origó információi szerint később felmerült annak is a gyanúja, hogy a 2022-es választások alkalmával is hasonlóan szerezhették az ajánlásokat a baloldalon. Az ügyben feljelentést is tettek.

A Jakab-féle egyesület másik tagja Zágráb Nándor, aki annak idején fideszesként kezdte, jobbikos lett, majd kizárták, volt SMS-tag (Seres Mária Szövetségesei), civil egyesületet alapított, újra jobbikos lett, később a bukott elnök személyi titkáraként dolgozott, majd Jakabbal tartva kilépett a Jobbikból.

Egyesület mint kiskapu

Nem Jakab Péter az első, aki valamilyen megfontolásból párt helyett egyesületet hozott létre. Márki-Zay Péter mozgalma is egyesületként jött létre, ami – mint az utólag bebizonyosodott – az áprilisi választásoknál egy teljesen ellenőrizhetetlen pénzfolyosóként funkcionált és milliárdokat kaptak az Action for Democracy nevű amerikai szervezettől. Az egyesületi forma előnye volt, hogy nem vonatkozik rá a párttörvény, melynek értelmében párt névtelen adományt, valamint külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

Ha Jakab Péter egyelőre nem is számíthat ilyen komoly külföldi támogatásra, az egyesületi forma választása talán nem véletlen.

Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője szerint az egyesülettel Jakab Péter azt a vádat próbálja ledobni magáról, hogy tovább osztaná az ellenzéki oldalt, ennek ellenére egyértelműen egy párt előszobája az általa életre hívott egyesület. – Egy párthoz kell mondanivaló, tagság és pénz. Ami a pénzt illeti, tény, hogy a pártoknál a törvény kevésbé megengedő, márpedig pénzt valahonnan szerezni kell, még akkor is, ha Jakabnak jelenleg láthatóan van miből országot járni – mondta Nagy Ervin.

Nevetséges számok

– Ami a tagságot illeti, Jakab húszezer jelentkezőről beszél, ami nevetséges. Ennyit mondani több mint kincstári optimizmus, ennyit még a Jobbik sem mert hazudni, amikor a csúcson volt. Nincs olyan egyesület Magyarországon, melynek lenne húszezer tagja, legfeljebb a horgászegyesület – vélekedett Nagy Ervin, aki szerint ennyit mondani azért rossz taktika, mert ezzel Jakab nevetségessé teszi magát.