Orvosi cannabis: hasznos, de nem csodaszer

Fontos tisztázni: az orvosi cannabis alapvetően kiváló készítmény, de nem mindenre orvosság

– hívta fel a figyelmet a cannabis, közismertebb nevén a kendernövényből származó terápiás készítmények kapcsán Benyó Gábor onkológus, miután lapunk nemrégiben interjút közölt Horváth József molekuláris biológussal, a cannabidiol és cannabigerol (CBD/CBG) tartalmú kivonatok pozitív hatásairól. A Tábitha Gyermekhospice Ház orvosigazgatója szerint a cannabistartamú készítményeknek helye lehet az onkológiai terápiában, viszont nem a hagyományos kezelések alternatíváiként, hanem az azokat kiegészítő, komplementer gyógymódokként kell rájuk tekinteni, melyek a betegek életminőségének javítását célozzák.

– Kétségtelen, hogy a cannabisból származó készítmények egy rákos beteg szervezetében – aki rosszkedvű, depressziós, szorong, étvágytalan, hány és folyamatosan hányingere van – pozitív hatásokat fejthetnek ki. S bár ezekre külön-külön is vannak gyógyszerek, a cannabisszármazék azért is kiváló, mivel „öt az egyben, sok az egyben” orvosság, amely javítja a közérzetet, eufo­rizál, csökkenti a depressziót, étvágyat csinál, valamint csillapítja a hányingert is

– magyarázta a szakember.

Benyó Gábor ennek kapcsán kitért az amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia szakértői bizottsága és a Mérnöki és Orvosi Tudományos Akadémia által publikált, A cannabis és a kannabinoidok egészségügyi hatásai: a bizonyítékok jelenlegi állása című jelentésre is, amelyben rögzítik, hogy a cannabis és a kannabinoidok bizonyítottan hatékonyak a krónikus fájdalom kezelésében, a kemoterápia által kiváltott hányinger és hányás kezelésében és a sclerosis multiplex okozta izomgörcsök enyhítésében is. A 2017-es jelentésben továbbá a kannabinoidok egyéb lehetséges felhasználása között említik a gyulladáscsökkentő hatást, valamint az epilepszia kezelésében elért eredményeket is. Utóbbi kapcsán kiderült, hogy hat hónapon keresztül 74, gyógyíthatatlan epilepsziás gyermeket és serdülőt cannabidiol és tetrahidrokannabinol (THC) tartlamú, szájon át bevehető készítményekkel kezeltek Izraelben, amelyek hatására jelentősen csökkentettek a betegek rohamai. A beszámoló szerint a rohamok gyakoriságában a kiindulási értékhez képest a gyermekek 18 százalékánál 75–100 százalékos, 34 százalékánál 50–75 százalékos, 12 százalékánál 25–50 százalékos, 26 százalékánál pedig 25 százaléknál kisebb csökkenést tapasztaltak. Hét százalékuknál ugyanakkor a rohamok súlyosbodását figyelték meg, ami a kannabinoidkezelés megszakításához vezetett. Mivel jelenleg a cannabis vagy a kannabinoidok hatékonysága sok esetben nem vagy nem megalapozottan bizonyított, az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala rákgyógyításra való használatukat nem hagyta jóvá. Két kannabinoidot (dronabinol és nabilon) viszont engedélyezett, amiket olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik a kemoterápia által kiváltott hányinger és hányás kezelésére alkalmazott szokásos terápiákra nem reagálnak.

Az onkológus szerint jó hír, hogy már egyre több országban ismerik el a kannabinoidok alkalmazásának jótékony hatásait, amelyekkel bizonyos helyzetekben valóban kiváló eredmények érthetők el. Mint mondta, egy széles körű szakmai és társadalmi egyeztetés során a maga részéről támogatná, hogy Magyarországon is – miként az Európai Unió tagállamainak kétharmadában – elérhető legyen a cannabis orvosi felhasználása, és akiknek szüksége van rá, könnyebben juthassanak hozzá. – Azt azonban el kell elfogadni, hogy vannak halálos kimenetelű betegségek, így egy alternatív terápia egy potenciálisan gyógyíthatatlan beteg esetében – aki kiszolgáltatott helyzete miatt nyitott minden olyan készítményre, amely a gyógyulását segítheti – csalóka reményeket kelthet – mutatott rá.