Sok helyen, de kevesen sztrájkoltak

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete január 23-tól hirdetett egy hétig tartó, országos sztrájknapokat, amelyek tegnap – az egy évvel ezelőtti figyelmeztető sztrájk évfordulójára időzítve – zárultak. A szolidaritás napjának elnevezett befejező akcióhoz a szervezők tájékoztatása szerint országszerte több mint száz iskola csatlakozott, amelyekben kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak, a diákok több helyen élőláncokat szerveztek, az intézményekre pedig különböző molinókat feszítettek – érdemes itt megjegyezni, hogy összesen közel ötezer közoktatási intézmény működik hazánkban. A médiában megjelent beszámolók, illetve lapunk tudósítóinak tapasztalatai alapján ugyanakkor kijelenthető, hogy csekély érdeklődés övezte az inkább szimbolikusnak nevezhető megmozdulást, testületi szintű akciókra nem került sor.

A korrupciós botrányba keveredett Eötvös József Gimnázium ugyanakkor nem csatlakozott a szolidaritás napjához, ehelyett inkább síszünetet rendeltek el – derült ki, amikor lapunk munkatársa a helyszínről tudósított volna az esetleges tiltakozásról.

Ismert: az ügy a múlt héten robbant ki, miután egy, a Metropolhoz eljuttatott hangfelvételből az derült ki, hogy a budapesti elit gimnázium igazgatója, Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor fenntart iskolai helyeket arra, hogy az írásbelit elbukó pénzes szülők gyerekei is felvételt nyerjenek, minimum félmilliós kenőpénz befizetésével. A hangfelvételen Kálmán Gábor arról is beszél, hogy a korrupt rendszert már 26 éve üzemeltetik, és többek között olyan pénzes szülők gyermekei nyertek már felvételt kenőpénzért, mint a Spar vezérigazgatójának a lánya vagy Demján Sándor unokája. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság vesztegetés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, amelyben vizsgálják a Metropolhoz eljuttatott hangfelvétel tartalmát is.

Péntekre egyértelművé vált az is, hogy az érintettek nemcsak az ügyet nem akarják kommentálni, hanem az iskola hivatalos honlapján sem engedik megjelenni az ehhez kapcsolódó véleménynyilvánításokat, ahonnan így minden hozzászólást eltávolítottak.

Ezzel párhuzamosan az Eötvös József Gimnázium öregdiákjainak Facebook-csoportjában is jelezték, hogy cenzúrát vezetnek be a témában. A csoportban egyébként adminként van jelen az iskola igazgatója, Moss László is. Tény ugyanakkor, hogy az ügyről szóló korábbi bejegyzéseket és hozzászólásokat meghagyták, csak a további kommentelést tiltották le.