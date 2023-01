Újra felbukkan a tél: hétvégén havazás is várható a hegyekben

Bár a hét második felében is enyhe marad az időjárás, péntek estétől akár havazás is várható a hegyekben.

Ugyan a tél a hétvégén is várat még magára – a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul majd – a hajnali órákban gyenge fagy előfordulhat.

A péntek este érkező eső után újra kisüt majd a nap a keleti, északkeleti megyék kivételével, vasárnapra azonban ismét beborul és visszatér az őszies idő esővel, havasesővel, a hegyekben pedig hóeséssel.

Borús péntekre számíthatunk: kisebb-nagyobb szakadozások, elvékonyodások fordulhatnak csak elő a délelőtt folyamán, közben a déli, délnyugati szél is fúj majd. Északon gyengén szemerkél majd egészen az esti órákig, ezután egyre több északi megyében rákezd az eső.

Szombat már több helyen lesz őszies a hangulat: reggelig többnyire országszerte esős idő várható, északkeleten, főleg a hegycsúcsokon havas eső, de hó is.

Havazás Zalában (Fotó: Varga György)

Délelőtt már inkább csak a Tiszántúlon fog esni, a felhőzet aztán innen is elvonul kelet felé, északon és északkeleten felhős marad az ég. Másutt kisüt majd a nap, de a délutántól érkező fátyolfelhőzet éjjelre megvastagszik, ebből szitálás is kialakulhat. Szeles lesz az idő az ország nagy részén a nyugati, északnyugati, és déli szél miatt, amelyeket élénk, néhol erős lökések kísérnek majd az MTI közlése alapján. Hajnalban ezután érkeznek a mínuszok is: - 2 és plusz 5, kora délután 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, délnyugaton lesz csupán enyhébb idő.

Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű: több helyen előfordulhat szitálás, majd eső, zápor.