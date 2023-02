Aktuálpolitikai célokra használná a baloldal az akkumulátorgyár ügyét

Az akkumulátorgyár a kis baloldali pártok számára csak ürügy, amit felhasználnak arra, hogy szó szerint uszítsanak. Pedig a lakosságnak joga lenne ahhoz, hogy a közmeghallgatás ne a provokátoroktól legyen hangos, hanem arról szóljon, amiről kell – fejtette ki lapunknak a Nézőpont Intézet elemzője a debreceni akkumulátorgyár-ellenes tüntetések kapcsán. Pálfalvi Milán elmondta, a liberális módszer mindig a demagóg érzelmekről szólt, ha kiabálnak egy közmeghallgatáson, az nem az észérveknek kedvez.

Barcsa Lajos alpolgármester, Csen Csün-vej nemzetközi üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató és Kocsik-Marossy Virág ügyvezető igazgató (elöl b-j) aláírja a CATL vállalat és Debrecen város közötti megállapodást a debreceni Kölcsey Központban 2022. szeptember 5-én. Habár a CATL képviselői rácsodálkoztak a botrányos debreceni közmeghallgatásokra, a gyárépítésről hozott döntésüket ez nem befolyásolja. (Fotó: MTI/Vajda János)

Milyen eredményük lehet az akkumulátorgyár elleni tiltatkozásoknak?

– Hiába megnyugtató, hogy a magyar szabályozás szigorúbb, mint az EU-s, ha ezt az érintettek nem hallhatják meg a pozíciójukat féltő, baloldali politikusok hangulatkeltése miatt – jelentette ki. Az elemző szerint óriási felelőtlenség és aktuálpolitikai érdek a félretájékoztatás, amit az ellenzéki pártok gerjesztenek.

Magyarország az élbolyban van az akkumulátorgyárakért folytatott európai versenyben, ezért mindannyiunk érdeke, hogy ne engedjünk holmi megtévesztő szirénhangoknak – hívta fel a figyelmet Pálfalvi Milán. Elmondta, az országok hatalmas erőfeszítéseket tesznek, hogy ki ne maradjanak a jövőt meghatározó technológiai és gazdasági küzdelemből.

A dollárbaloldal megtámogatva a dollármédiával most éppen azon mesterkedik, hogy az akkumulátorversenyben hazánk veszítsen a Nyugattal szemben.

Pálfalvi Milán szerint a CATL akkumulátorgyárral kapcsolatban igencsak hangos két párt, az LMP és a Párbeszéd sem zöldpárt a szó azon értelmében, hogy a környezeti fenntarthatóságot képviselnék, e tekintetben is eljátszották a hitelességüket. A nemzetközi, globalista, liberális érdekek szekértolói, szemben a nemzeti, konzervatív értékekkel. A Párbeszéd vagy beolvad a DK-ba, vagy összefog a többi kis párttal, de a megmaradt tagság és a még látható arcok a politikai palettán, így is, úgy is eltűnőben vannak. Az LMP fiatal léte ellenére is olyan, mint a fogatlan oroszlán. Ennek a két, kevéssé potens alakulatnak a vergődését látjuk – fogalmazott az elemző.

Ki áll az akkumulátorgyár elleni tiltatkozások mögött?

Pálfalvi szerint a Momentum sem akar kimaradni a lehetőségből, hogy a lakosság megtévesztésén nyerészkedjenek. A Momentum aktivitása nem a Gyurcsány-párt népszerűségéből vehet el, inkább a kis pártok kárára növekedhet, ha ennek az ügynek az élére állva, a NOlimpiához hasonló akciót fabrikál. Azonban kétséges, hogy érdemi támogatásra tehet szert, a DK talán ezért is játszik különutas politikát a népszavazás kérdésében – vélekedett a Nézőpont Intézet elemzője.

– A lakosok kérdéseinek megválaszolását éppen a Soros Györgyhöz köthető szervezetek lehetetlenítik el azzal, hogy nem engedik meg, hogy az érintettek feltegyék kérdéseiket. A Debrecenhez nem kötődő, de a kormány megbuktatásában már régóta érdekelt provokátorok a közmeghallgatás kezdetétől folyamatosan, üvöltve akadályozták a tájékoztatást, a kérdések megválaszolását.

Azóta az is kiderült, hogy a debreceni Alternatív Közösségek Egyesülete például 2017 óta összesen kétmillió-kétszázezer dollárt kapott a Nyílt Társadalom Alapítványoktól – mutatott rá Pálfalvi Milán, egyben emlékeztetett, a Soros Györgyhöz köthető alapítványok által pénzelt szervezetek számos európai akkumulátorgyár miatt nem emeltek kifogást.