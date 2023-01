A magyar zöldek hazaárulók

Talán akkor járunk el a leghelyesebben, ha egy rövid időre ellátogatunk Németországba. Történt ugyanis, éppen most, a „nagy” debreceni akkumulátorgyár-ellenes tüntetések idején, hogy Türingia tartomány Arnstadt nevű városkájában átadták a CATL kínai cég első, Európában felépített akkumulátorgyárát.

Az ünnepélyes átadás s ami ott elhangzott, elég sok tanulsággal szolgál nekünk is – lássuk!

Türingia tartomány miniszterelnöke, Bodo Ramelow beszélt a kínai cég magyarországi, debreceni beruházásáról is. Egyebek mellett kifejtette, mivel a kereslet meredeken emelkedik és még tovább fog emelkedni, nagyon helyesnek tartja, hogy a kínaiak Magyarországon építik fel a következő gyárukat. Majd kifejtette – tessék kérem figyelni! –, hogy a kínai cég betartott minden környezetvédelmi előírást, s úgy építette fel az üzemet, hogy nem történt semmiféle vegyi szennyeződés, valamint az üzem a lehető legkörnyezetbarátabb, modern gyártelep, amelynek működése során semmiféle környezetpusztítás nem lesz.

„Bodo Ramelow a termelés beindítására szervezett ünnepségen elmondott beszédében is kiemelte, hogy a CATL elsőként Türingiát választotta Európában, és »következetes« lépés, hogy Magyarországon is gyárat épít. Oroszország Ukrajna elleni támadása is megmutatta, hogy átalakul az energetika területe, és minden korábbinál nagyobb tárolókapacitásra van szükség – fejtette ki a szociáldemokratáktól (SPD) balra álló Die Linke (Baloldal) politikusa.”

Akkor rögzítsük: a Die Linke – tehát nagyjából az itthoni Párbeszédnek, a Jámbor András-féle Szikra Mozgalomnak megfelelő politikai erő – helyi vezetője teljes mellszélességgel támogatja a kínai beruházást, amelyet korszerűnek és maximálisan környezetbarátnak, „zöldnek” minősít.

Haladjunk tovább!

Az átadóünnepségen felszólalt Wolfgang Tie­fensee gazdasági miniszter is, aki amúgy a kormánykoalícióban részt vevő SPD, vagyis a szocdemek minisztere. Ő egyebek mellett kifejtette, hogy „a CATL és Türingia együttműködése »sikertörténet«, és az együttműködés új módját képviseli a német–kínai gazdasági kapcsolatok történetében, hiszen nem egy nyugati technológia kínai alkalmazásáról szól, hanem éppen fordítva, kínai technológián alapuló termékeket gyártanak Arnstadtban, a kutatás-fejlesztési tevékenységet pedig együtt végzik majd”.

(Nahát! „Német–kínai gazdasági kapcsolatok”, azoknak is „új”, jövőbe mutató fejezete? Hát mi itt úgy tudjuk, a kínaiakkal, az oroszokkal, a törökökkel meg a Kelettel és a „keleti diktatúrákkal” tilos mindenféle, így gazdasági együttműködés is, és csak „a Zorbán” árulja el a Nyugatot, amikor gazdasági együttműködéseket valósít meg ezekkel… Ki érti ezt?)

De ezt is rögzítsük: az SPD – amely nagyjából az MSZP–DK környékére lőhető be a hazai pártpalettán – gazdasági minisztere szerint a kínai céggel történő együttműködés „sikertörténet”, ráadásul az együttműködés új formáját képviseli, amely immár a jövőbe mutat, s a németek és a kínaiak ezután majd együtt végzik a kutatás-fejlesztést.

Örömteli.

Mindezek után felszólalt még a kínai üzem átadóünnepségén Anja Siegesmund, a Zöldek környezetvédelmi minisztere, aki arról beszélt – most figyeljenek! –, hogy „a CATL gyára fontos hozzájárulás a környezetileg fenntartható mobilitáshoz”, s éppen ezért – most megint nagyon figyeljenek! – „a beruházáshoz szükséges engedélyezési eljárásokat rekordidő alatt bonyolították le”.

És akkor ezt is rögzítsük: a német Zöldek – nagyjából a hazánkban állomásozó Momentum és a valamiféle valós világnézettel rendelkező LMP megfelelője – környezetvédelmi minisztere szerint a kínai CATL akkumulátorgyára a fenntartható mobilitás egyik záloga, a jövő üzeme, amelynek megépítéséhez rekordidő alatt megadták az összes engedélyt. Ezek azok a német zöldek, akik amúgy agyhalottak, és bezáratták Németország atomerőműveit. De valamiért ugyanők nagy lelkesedéssel álltak a kínai akkumulátorgyár mögé, üdvözlik, a jövő beruházásának nevezik, és gyorsított ütemben adtak meg hozzá minden engedélyt.