Bagdy Emőke: A diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens szexuális tárgyként tekint a tinédzserekre

Gyermekeknek még csak a közelébe sem szabadna engedni olyan embert, aki öngyilkosságra buzdító videót tesz közzé a közösségi médiában, hiszen már ez önmagában bűncselekmény – jelentette ki Bagdy Emőke a Magyar Nemzetnek. A neves klinikai szakpszichológus annak kapcsán nyilatkozott lapunknak, hogy a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógiai asszisztense – a 15 éves fiú szeretőjével kérkedő pedagógus – egy olyan videót is feltöltött a közösségi média oldalára, amelyben a suicid hajlamairól és az élet értelmetlenségéről borongott, s amelyet a diákjai is láthattak.

Bagdy Emőke hangsúlyozta:

semmiképpen sem szabad normálisnak tekinteni egy olyan beteg, deviáns szexuális kapcsolatot, amelynek egyik résztvevője egy 15 éves fiú, a másik pedig egy csaknem 40 éves férfi.

– Fontos húzni egy vonalat és kiállni a hagyományaink, valamint az erkölcsi értékeink mellett, amelyekből semmi áron sem engedünk, hiszen az újabb generációk lelki egészsége a tét – húzta alá a professor emerita, hozzátéve: bűnnek tartja, amit a pedagógiai asszisztens művel a gyermekkel. Ha a kiskorút – folytatta – olyan befolyás éri, ami eltéríti a boldog életúttól, az egészséges kiteljesedést lehetővé tévő párkapcsolatoktól, azt úgy gondolom, hogy jogilag is szankcionálni kellene. Mint Bagdy Emőke kifejtette: tinédzser korban – és elsősorban a 14–18 év közötti életszakaszban – a gyermekek érzelmileg rendkívül kiszolgáltatottakká, bizonytalanokká válnak, hiszen a nemi hormonok termelődése is ekkor indul be, újfajta impulzusok tömegét hozva be az életükbe.

– Emiatt pedig rendkívül fontos, hogy a kamaszok körül lévő felnőttek – különösen a pedagógusok – segítsenek nekik a természet rendje szerint eligazodni, ne pedig a különböző szélsőséges progresszív-liberális irányzatok divatja szerint szándékosan egy kisebbségi szexuális orientáció irányába tolják őket.

Nem szabad hagyni, hogy rossz precedensek alakuljanak ki, mivel azokon már nagyon nehéz változtatni. A megengedő hozzáállás súlyos következményei sajnos már jól láthatók a kontinens nyugati felén, ahol a bárgyú, megtévesztett, nemzeti mivoltukat feladó kultúrák szolgaian követik a káros és életellenes trendeket – hangsúlyozta Bagdy Emőke, hozzátéve: ezért is tartja kiemelkedő jelentőségűnek a pedofília ellen is szigorúbban fellépő gyermekvédelmi törvénycsomag rendelkezéseit.