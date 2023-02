Donáth Anna visszatérése sem segített a Momentumon

Ismét Gelencsér Ferencé lett a főszerep a Momentum kommunikációjában. A pártelnök pozícióját sokan megkérdőjelezték, miután február negyedikén Donáth Anna EP-képviselő tartott hatásosnak szánt „jövőértékelő” beszédet a párt rendezvényén.

Bár a Momentum szerint vezetőre van szüksége az országnak, azt egyelőre nem árulták el, hogy ők kit jelölnének például miniszterelnöknek egy következő választás alkalmával.

Gelencsér Ferenc az Indexnek adott nagyinterjút, ami még pénteken jelent meg. A pártelnöktől ezúttal is azt kérdezték meg először, hogy meddig marad még a Momentum vezetője. Gelencsér jelezte, hogy 2024 júniusáig tart a mandátuma, tehát a Momentumban várhatóan a jövő évi európai parlamenti és önkormányzati választások után jöhet majd a vezetőváltás.

A pártelnök előrevetítette, neki nincsenek miniszterelnök-jelölti ambíciói, és azt is elárulta, hogy szerinte az a valódi munka, hogy a Momentum politikusai nemzeti konzultációs ívekből gyártanak tüzelőt Kaposváron.

Szerinte ezt kell tennie egy parlamenti pártnak, bár új szavazókat nem vár a tevékenységtől.

A Momentum elnök arra utalva, hogy kevesebbet fognak bejárni az Országgyűlésbe a jövőben, úgy fogalmazott:

a politikát ki kell vinni a nép templomából.

Az ő módszere erre többek között az, hogy tömegközlekedéssel jár-kel Budapesten, míg más politikusok szerinte inkább a luxus Skodáikba ülnek be, mert már teljesen elszakadtak a valóságtól. Az interjúban Gelencsér megpróbálta definiálni, hogy milyen párt is a Momentum, melyről kijelentette, hogy liberális, de manapság szerinte minden pártnak zöldnek is kell lennie. Önmagát liberális konzervatívként írta le, a kormánypárti politikának egy részét pedig kőkemény kommunista politikaként jellemezte.

Szerinte az óriási gondot jelent, ha a kormányon belül vannak viták egyes kérdésekben, viszont ha a hatpárti baloldal kormányozna, az lenne a demokrácia csúcsa, hogy vitatkoznak egyes kérdésekről.

Annyi még kiderült, hogy a Momentum támogatja az előválasztást az önkormányzati választások előtt is, de hogy melyik budapesti kerületben kit fognak jelölni vagy kit támogatnak, arról nem esett szó.