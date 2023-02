Gyurcsányék alatt fértek hozzá az oroszok a magyar gazdaság családi ezüstjéhez

Bár a dollárbaloldal most oroszellenes szlogeneket hangoztat, ám vezetője, Gyurcsány Ferenc még miniszterelnökként mindent megtett, hogy elnyerje Vlagyimir Putyin kegyeit. Cikksorozatunk eddigi részeiben bemutattuk, hogy orosz–magyar kormányülést tartottak Magyarországon, emellett hódolata jeléül Gyurcsány Ferenc saját otthonában, az Apró-villában fogadta Putyint, s még azt is megígérte a nyilvánosság előtt, hogy gyermekeit oroszul taníttatja. A politikai megalázkodás, behódolás mellett a Gyurcsány-kormány több szempontból is kiszolgáltatta Magyarországot. Beengedte például az oroszokat az elhárítás épületébe, és asszisztált ahhoz, hogy hazánk egyik stratégiai vállalata orosz résztulajdonba kerüljön. Utóbbi mozzanattal foglalkozunk most részletesen.