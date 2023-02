Gyurcsány a Kreml lapjában jelentette be: „A gyerekeim oroszul tanulnak majd”

2007 decemberében az orosz–magyar kapcsolatok történetében először közös kormányülést tartottak Budapesten, Gyurcsány Ferenc és az orosz miniszterelnök, Viktor Zubkov elnökletével. Ennek alkalmából nyilatkozott a szocialista magyar kormányfő a Rosszijszkaja Gazeta nevű kormánylapnak.

A ma éppen erősen oroszkritikus arcát mutató politikus az interjúban több ponton már-már parodisztikusan hízelgett a Kreml irányába.

Vegyük sorra a fontosabb idézeteket!

Viktor Zubkov orosz miniszterelnök és Gyurcsány Ferenc magyar kormányfő a közös sajtótájékoztatójuk előtt a Parlamentben 2007. december 7-én. A tekintetek is egy irányba révedtek. (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Már az írás címe is sokatmondó: „A gyerekeim oroszul tanulnak majd”.

A szocialista politikus a közös kormányülés kapcsán úgy nyilatkozott: „egy nagyon fontos mérföldkőnek tartom a két állam történetében”.

Az egykori állampárti ifjúsági vezető nosztalgikusnak ható módon emelte ki:

„ez évben a kölcsönös kereskedelmünk mértéke az 1980-as évekével vetekszik, amikor még létezett a Szovjetunió. Ez kb. nyolcmilliárd dollár. Ez egy nagyon komoly mennyiség […] Szeretném megjegyezni, hogy kapcsolataink Oroszországgal elérték a teljes értékű partnerség szintjét.”

Gyurcsánynál az energetika ügyére is rákérdezett az orosz kormánylap, a szocialista politikus a következőképpen magyarázkodott: „Gyakorlatilag az összes általunk felhasznált gázt Oroszországtól vásároljuk. Egy szállítóforrásunk van, és ezért teljességgel függünk tőle. Akárhogy is nézzük, függetlenül a szállító megbízhatóságától, ez egy kockázati tényező technikai és más szempontokból is. Elméletileg a nagyobb energetikai biztonság érdekében feltétlenül rendelkeznünk kellene még legalább egy forrással.”

Köztudott, hogy Gyurcsány – komoly szövetségesi kritikákat is kiváltva – kormányzása végéig sem tudott érdemi előrelépést elérni az energia több forrásból történő beszerzése, diverzifikációja kapcsán.

Nem tévedés: Vlagyimir Putyin éppen Gyurcsány Ferencnek nyújt kezet Moszkvában, 2007 márciusában. A magyar kormányfőnek láthatóan nem volt ellenére a kézrázás. Az energiaszektorról folyt a diskurzus. (Fotó: Sergei Chirikov/Pool/AFP)

Végül a DK elnöke – aki akkoriban még az MSZP elnöke volt – személyes, családi érvekkel is letette a garast Oroszország mellett.

A Kreml lapja egyebek mellett a következőket kérdezte tőle: „ez évben a magyar–orosz kapcsolatok fejlődéséhez ezen a téren csatlakozott az ön neje, Dobrev Klára is, aki jól beszél oroszul és a közelmúltban Ludmilla Putyina meghívására olyan moszkvai rendezvényeken vett részt, amelyeket az akció apropójából rendeztek. Milyen benyomásokkal tért vissza a felesége Moszkvából, és nem tervezi-e, hogy átadja orosz nyelvtudását a gyerekeiknek?”

Gyurcsány erre a kérdésre válaszolva a családi múltat is felemlegetve komoly vállalást fogalmazott meg:

„A nejem az orosz kultúra és az orosz nyelv nagy tisztelője. Annak idején orosz iskolában tanult. A mostani moszkvai látogatásra sokáig készült, felidézte a feledésbe merült orosztudást, ismerősökkel gyakorolta a nyelvet. Oroszországból, ahol már sok éve nem járt, rengeteg jó benyomással jött haza. Ez igazi ünnepe volt az orosz nyelvnek, kultúrának és irodalomnak. Ami a mi családunkat illeti, megbeszéltük a gyerekekkel, hogy az angol után oroszt vagy kínait tanulnak majd. Vagy – ami még jobb – mindkettőt.”

Putyin és Gyurcsány 2007 júliusában, Szaranszkban. Egy finnugor csúcstalálkozó is jó alkalom volt Gyurcsánynak a találkozásra. (Fotó: Maxim Marmur/AFP)

Dobrev Klára nyilvánosan elérhető életrajzából nem világos, hogy mire gondolt Gyurcsány, amikor arról beszélt, hogy felesége orosz iskolában tanult.

Az azonban biztos, hogy Dobrev édesanyja, a kommunista miniszter, Apró Antal lánya, Apró Piroska egy moszkvai internátusban nevelkedett, majd külkeres pályán kezdett dolgozni. Az 1970-es évek elején a bulgáriai magyar kereskedelmi kirendeltség titkára volt, és maga Dobrev Klára is Szófiában született.

(Folytatjuk)

Borítókép: Vlagyimir Putyin fogadja az akkori magyar miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet Moszkvában, 2007. március 22-én (Fotó: Sergei Chirikov/Pool/AFP)