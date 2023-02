Szívélyes viszony fűzte Putyinhoz Gyurcsány Ferencet

Putyin az Apró-villában, Totó kutyával

De az időben néhány évet visszalépve, az első nagy találkozót Putyin kétnapos – 2006 február 28. és március 1. közötti – hivatalos budapesti látogatásán hozták tető alá. Az orosz elnök vizitjét különleges biztonsági intézkedések kísérték, a Magyar Nemzeti Múzeum timpanonján például mesterlövészek ügyeltek Putyin testi épségére.

A látogatás fénypontja az a családias ebéd volt, amire Gyurcsány Ferenc hívta meg az orosz államfőt Dobrev Klára és Bálint nevű fiuk társaságában az Apró-villában. A Gyurcsány-család négylábú kedvence, Totó kutya is gyorsan belopta magát a mindig szigorú tekintetű Putyin szívébe, hiszen a korabeli fotókon ölbe is vette őt az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára társaságában a Szemlőhegy utcai rezidencia erkélyén 2006. március 1-én. Ekkor még nem volt az orosz elnök kezében a puli kutya. (Fotó: Dér Miklós/Pool/ AFP)

A szigorú biztonsági intézkedéseket ide is kiterjesztették, a patinás épület környékét lezárták, ami példátlan, hiszen nem hivatalos kormányfői rezidenciáról volt szó, csupán egy magántulajdonú ingatlanról.

A családias ebéd helyszíne egyébként a régi kommunista örökség része, hiszen Dobrev Klára nagypapája, Apró Antal, a Rákosi-rezsim minisztere mint pártkáder kapta meg a Szemlőhegy utcai villát, amit korábban a nyilasok elkoboztak a zsidó származású tulajdonosától.

A kedélyes ebédet persze nem árnyékolta be a pártállami múlt és a morális aggályok.

Nem sokkal később, 2006 márciusában, a kampányhajrában Gyurcsány ezt írta a szívélyes légkörű találkozóról: „Munka után sztorizgattunk Putyin elnökkel – mint ahogy ezt teszik mások is –, történeteket mesélve ismerősökről és ismeretlenekről, közel- és régmúltról. A kívülről szigorúnak és keménynek tűnő elnök sok mosollyal, helyenként nevetéssel kísért történetei minket is jól elszórakoztattak. Dolgoztunk is, persze: az illetékes minisztereket a következő hetekben elküldöm Moszkvába, hogy folytassák a tárgyalásokat a gázvezetékről és a logisztikai központ építéséről. Mikor lekísértem és elbúcsúztam tőle, a kézfogást követően gyorsan megölelt, úgy, ahogy ezt az európai politikusok többségével tesszük, hiszen velük évente négyszer, ötször találkozunk. De Putyin elnöknek ez volt az első ilyen gesztusa. Jólesett.”

Kedélyes nevetgélés az Apró-villában. Nagyon mást gondolt Gyurcsány 2006 márciusában Putyinról, mint manapság. (Fotó: Dér Miklós/Pool/ AFP)

Posztszovjet forgatókönyvről írtak Moszkvában

Gyurcsány Vlagyimir Putyinnal való jó kapcsolatát az orosz lapok többsége is kész tényként kezelte.

Az említett 2006-os parlamenti választásokat megelőző, február 28. és március 1. közötti magyarországi Putyin-látogatás kapcsán a Gazprom tulajdonában lévő orosz Izvesztyija napilap Magyar forradalom posztszovjet forgatókönyv szerint című cikkében megjegyezte, Putyin azért érkezett Budapestre, hogy dollármilliárdos befektetések ígéreteivel segítsen Gyurcsánynak és pártjának a választási kampányban.

A hazugságokkal választást nyert szocialista kormányfő még 2006 nyarán – szocsi látogatását megelőzően – kétszer is egyeztetett Vlagyimir Putyin akkori orosz államfővel. A két telefonos megbeszélés ténye azért lehet érdekes, mert a RIA Novosztyi egyedül e két tárgyalásról tesz említést. A beszámolók szerint Gyurcsány és Putyin 2006 nyarán a kétoldalú kapcsolatok fokozásáról, energetikai és gazdasági kérdésekről egyeztetett.

A Malév orosz privatizációs szerződésének aláírását követően, 2007. március 22-én Vlagyimir Putyin meghívására Moszkvába érkező Gyurcsány útját az orosz sajtó már csak rutinlátogatásként említi. Több médium ekkor már arról cikkezik, hogy az 1956-os forradalom brutális szovjet leverésének árnyékában a magyar–orosz kétoldalú kapcsolatok reneszánszukat élik.

A szintén 2007-ben Gyurcsány Ferenc által meglátogatott szaranszki finnugor csúcstalálkozón Putyin elnök még egy csárdást is eltáncolt a Debreceni Hajdú Együttes egyik tagjával.

Gyurcsány Ferenc és Vlagyimir Putyin a szaranszki repülőtéren is folytatott kétoldalú megbeszélést. A magyar sajtót a kormányfő úgy tájékoztatta, hogy ez a találkozó lehetőséget adott a kétoldalú viszony villámleltárának elkészítésére, így természetesen a magyar–orosz gazdasági együttműködés és kereskedelem mérlegének megvonására, jövőjének felvázolására.

Putyin és Gyurcsány Szaranszkban, 2007 júliusában. A mosolygós arcok alapján arra lehet következtetni, hogy a hangulatra ezúttal sem volt panasz. (Fotó: Reutres/Ria Novosti/Kreml)

Gyurcsány bukása miatt sajnálkozott az orosz sajtó

Az orosz sajtó 2009 áprilisában, ha nem is szalagcímekben, de sajnálkozással számolt be Gyurcsány Ferenc bukásáról.

A Kommerszant című gazdasági lap a többi orosz kommentárhoz hasonlóan elsősorban a Déli Áramlat gázvezetékkel összefüggésben elemezte Gyurcsány távozását, s úgy vélte: ez igen kellemetlen meglepetés Moszkva számára, mert csökken a Déli Áramlat támogatottsága az unióban, s ez a Gazprom pénzügyi nehézségeivel együtt komolyan lefékezheti a terv megvalósítását. Az újság ugyanakkor megemlíti, hogy a Svájcban bejegyzett Déli Áramlat Rt. vezetőjének széke üres. Bár azt korábban a Gazprom felajánlotta Romano Prodi addigi olasz miniszterelnöknek, ő taktikusan kitért az ajánlat elől. „Nem kizárt, hogy Gyurcsány Ferenc meggyőzhetőbbnek bizonyul” – írta a lap.

Ez is jól mutatja, hogy a bukott kormányfőt bizalmi embernek tekintette a legnagyobb orosz energetikai vállalat.

(Folytatjuk)

