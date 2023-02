Így juthatnak havi negyvenezer forintos támogatáshoz a kisgyermekes szülők

Március 31-ig igényelhetik a vissza nem térítendő, legfeljebb havi negyvenezer forintos bölcsődei támogatást a Magyar Államkincstárnál (MÁK) a kisgyermeket nevelő szülők az ország egész területéről – tájékoztatta az MTI-t a MÁK. A juttatás célja a kisgyermekesek foglalkoztatásának elősegítése, a munka és a magánélet összehangolásának a megkönnyítése.

A támogatás a háromévesnél kisebb gyermekek nem önkormányzati fenntartású bölcsődében, például családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, minibölcsődében elhelyezésének, valamint a napközbeni gyermekfelügyelet személyi térítési díjára vehető igénybe. Azok a szülők pályázhatnak, akik húszhetesnél nagyobb gyermeket nevelnek, és a támogatás igénylése után kezdenek újra dolgozni.

A pályázat 2019-ben indult, azóta összesen csaknem 1,2 milliárd forintot fordítottak rá. Több mint 8973 szülő élt a támogatással.

A kisgyermekes szülők továbbra is pályázhatnak a támogatásra, legkésőbb március 31-ig. A kifizetési kérelmek benyújtására változatlanul június 30-ig van lehetőség. A támogatást a kincstár havonta utalja a szülőknek számla ellenében, a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig.

A kormány kiemelt célja a gyermeket nevelő családok támogatása, valamint a munka és a magánélet összehangolásának megkönnyítése

– mutatott rá közleményében a MÁK. Hozzátették: a családalapításra készülők számára továbbra is elérhető a családi adókedvezmény, a csok, a falusi csok, a gyed, a diplomás gyed, a fiatal házasok adókedvezménye és a babaváró támogatás is. Új elemként idén januártól szja-mentességet kapnak azok a harminc év alatti nők, akik gyermeket vállalnak.