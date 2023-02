Karácsony Gergely hanyagsága után felújítják a Hild téri játszóteret

Mind polgármesterként, mind édesapaként kiemelten fontosnak tartom, hogy a családok közös, szabadtéri időtöltéséhez minél több színvonalas lehetőséget biztosítsunk. Az pedig, hogy a Hild tér megújítása során klímatudatosak is vagyunk, valamint a megváltozott képességű gyermekekre, látogatókra is gondolunk, nemcsak az V. kerület otthonosságát erősíti, hanem mindannyiunk szemléletformálásban is példaértékű – mondta Szentgyörgyvölgyi Péter, a Belváros polgármestere a Hild tér megújításának jelentőségét összefoglalva a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

Elkezdődtek a munkálatok a Hild téren Fotó: Belváros-Lipótváros Önkormányzata

A Hild József téri játszótér felújítására azért volt szükség, mert 2019 óta folyamatosan romlott a park állapota, és a takarítás is hagyott kívánnivalót maga után. Egyre több panasz érkezett az V. kerületi önkormányzathoz, holott a park karbantartása nem a helyi önkormányzat, hanem a tulajdonos főváros feladata volt. Ekkor döntötte el a Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat, hogy saját kézbe veszi a tér kezelését. A lakossági panaszokból kiderült, a Hild József téri játszótéren emberi és állati ürülék, balesetveszélyes járólapok, a földön üvegszilánkok, kerítésből kilógó drótok és a játszótérre rendszeresen bejáró hajléktalanok látványa fogadta a park látogatóit.

A fővárosi önkormányzat elhanyagolta a parkot Fotó: Belváros-Lipótváros Önkormányzata

Egyéves huzavona után, 2021 őszén az egyik fővárosi előterjesztés eldugott mellékletéből derült ki, hogy Karácsony Gergely főpolgármester hajlandó átadni az V. kerületnek az elhanyagolt Hild tér kezelését. A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat örül a döntésnek, ám megtudtuk: a főváros ugyan lepasszolta a feladatot, de az arra eső költségeket megtartotta, azaz Belváros-Lipótváros Önkormányzatának saját költségvetéséből kell rendbe tenni és felújítani a leharcolt játszóteret. Az önkormányzat korábban a Magyar Nemzetnek elmondta: a cél már akkor is az volt, hogy ugyanolyan színvonalú körülményeket biztosíthassanak a játszóteret látogató családok számára, mint amit például a Károlyi-kertben, az Erzsébet téri játszótéren, az Olimpia parkban vagy a Honvéd téri parkban megszokhattak a helyiek.

Megkezdődött a játszótér felújítása

Teljes körű felújítás kezdődött Fotó: Belváros-Lipótváros Önkormányzata

Belváros-Lipótváros Önkormányzata hivatalosan is bejelentette, hogy megkezdődött a Hild József tér teljes átalakítása, 2023 őszétől Dániel András Kuflik mesesorozatának hőseivel találkozhatnak a gyermekek a Belvárosban. A helyhatóság közleményéből kiderül, hogy minden korosztályt kiszolgáló közösségi teret hoznak létre a Hild téren, amely akadálymentes és a megváltozott képességű gyermekek igényeinek is megfelelő. A kialakítás során érvényesülő zöldszemlélet jegyében olyan különleges megoldásokat alkalmaznak, mint a zöldtető, a függőleges zöldfelületek és a zöldbuszmegálló, valamint az úgynevezett kékszemlélet keretében a víztakarékos megoldásokra is nagy figyelmet fordítanak. A Belváros önként vállalt feladatként, saját anyagi forrásából, a főváros önkormányzata helyett valósítja meg mindezt.

– A Belváros önkormányzata mind az üzemeltetési feladatok átvállalása, mind a tér megújítása során – közösségi tervezés keretében – mindenekelőtt a lakossági igényeket vette figyelembe, különös tekintettel az V. kerületben élő családokra és a szomszédos óvoda közösségére. Jelenleg azon dolgoznak, hogy pelenkázóval felszerelt nyilvános illemhellyel, gyerekbarát ivókúttal, párásítóberendezéssel, pingpongasztallal, új padokkal, közösségi könyvtárral, kerékpártámaszokkal, hulladékgyűjtőkkel, megújított zöldfelülettel és közvilágítással, zárható kapukkal és 24 órás élőerős és térfigyelő kamerarendszeres őrzéssel adhassák át majd a területet a lakosságnak – sorolta a téren megvalósuló fejlesztéseket az önkormányzat.

Dániel András Kuflik mesesorozatának hőseivel találkozhatnak a gyermekek Fotó: Belváros-Lipótváros Önkormányzata

Az ellenzék néhány mászókával elintézné a felújítást

– A zöldszemléletű és klímatudatos fejlesztési stratégiájával nem összeegyeztethető a kerületi ellenzék azon álláspontja, hogy az V. kerületieknek elegendő lenne pár hinta, mászóka – hívta fel a figyelmet a Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat. A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy a Bástya utcai, nagy sikernek örvendő új játszókomplexum építése előtt a helyi baloldal támadta a beruházást. Mint írtuk: Kovács Alex Gábor, a szivárványkoalíció Tiéd a Belváros frakciójának szocialista vezetője szerint a belvárosi családoknak elég lett volna pár hinta és mászóka, ezzel szemben az önkormányzat egy mosdóval és pelenkázószobával, valamint az akadálymentesítés jegyében lifttel felszerelt modern komplexumot valósított meg kormányzati támogatásból.

Zöldszemlélet

A zöldszemlélet jegyében 13 új fát telepítenek, ebből négy darab 20-25 éves, 15-20 méter magas egyed – a máshol jellemző ültetési mérethez képest mondhatni „óriásfák” –, amelyek meglévő lombkoronaméretüknek köszönhetően már az ültetést követő első évben árnyat szolgáltatnak a látogatóknak. A parkban a zöldfelület aránya 24 százalékról 37 százalékra, összesen 851 négyzetméterre nő. A minél nagyobb növényfelület kialakulását olyan különleges megoldásokkal érik el, mint a már említett, kúszónövényekből álló függőleges zöldfelületek vagy az integrált zöldbuszmegálló. A téren a zöldfelület újragondolásával új árnyékos területek és új mikroklíma alakul ki. Az illemhelyet is magában foglaló komfortpont tetején kialakítandó zöldtető olyan szárazságtűrő, lágyszárú évelő növényekből áll majd, amelyek a természetes élőhelyükön is szélsőséges körülmények között fejlődnek, így ezeket sem öntözni, sem kaszálni nem szükséges. A növényekkel futtatott megállót Belváros önkormányzatának buszvárózöldítési programja keretében már 2022-ben átadták, ezzel együtt immár 11 buszmegálló zöldell a Belvárosban, és idén további négy kialakítását tervezik.

Borítókép: A Hild téri beruházás látványterve (Fotó: Belváros-Lipótváros Önkormányzat)