Momentumos média- és cégbirodalom is kaphatott a milliárdokból

Bár a Momentum tagadta az osztozkodásban való részvételét, most kiderült, hogy az ő média- és cégbirodalmuk is kapott a külföldi támogatásból – fogalmazott, majd emlékeztetett arra, hogy a titkosszolgálati jelentés nyilvánosságra hozott része szerint több mint négymilliárd forint érkezett a „balliberális ellenzékhez köthető szervezetekhez és cégekhez”, külföldről, az „Action for Democracy nevű fedőszervtől”.