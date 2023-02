Pulai András közvéleménykutató cégének is juthatott a guruló dollárokból

Több ismert baloldali kötődésű céghez jutott jelentős összeg a guruló dollárokból, vagyis az ellenzék 2022-es választási kampányának külföldi finanszírozásából, ami mindent egybevetve, több mint 4 milliárd forintot tett ki.

A Nemzeti Információs Központ (NIK) nyilvánosságra került részjelentéseiből már kiderült, hogy direkt kapcsolat is van a balliberális pártok hivatalosan bevallott kampányköltései, és a dollárbaloldal pénzeit elosztó három főszereplő – az Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) az Oraculum 2020 kft. És a Datadat-cégcsoport – szerződéses megbízásai között.

A titkosszolgálati elemző munka azt is megállapította, hogy az Action for Democracy (AD) által folyósított összegek végfelhasználói olyan cégek voltak, amelyek elsősorban politikai elemzéssel és/vagy marketingtevékenységgel foglalkoznak. A Publicus Intézet 2006 óta végez döntés-előkészítő kutatásokat és elemzéseket vállalatoknak, közszolgáltatóknak, önkormányzatoknak és kormányzati szerveknek. „Fontosnak tartjuk, hogy a kutatás sosem válhat rutinná abban az értelemben, hogy veszítsen a minden egyes megrendelő igényeinek megfelelő, egyénre szabott jellegén” – olvasható a Publicus honlapján. Az Intézet élén Pulai András áll, de elemzőként a Független Diákparlament korábbi szóvivője, Kálló Dániel is alkalmazottként jelenik meg. A Publicus rendszeresen végez közvéleménykutatásokat baloldali önkormányzatoknak, így például 40 millió forintot fizetett nekik a zuglói önkormányzat, például hangulatjelentések készítéséért.