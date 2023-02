Tízéves terve válhat valóra Gyurcsánynak

„Az optimális végcél világos: egységes Demokrata Pártot kellene létrehoznunk. De látva a mostani önkormányzati választásra való felkészülés bukdácsoló tárgyalásait, a kompromisszumképtelenség riasztó fokát, a mai érzésem szerint ez még nagyon messze van” – írta ekkor a DK elnöke, akinek kis híján tízéves elképzelése a jövőre esedékes önkormányzati választásra akár valósággá is válhat. Ismert: csak az elmúlt hónapokban összesen tizennyolc, alapvetően az önkormányzati szférában dolgozó ellenzéki politikus igazolt át a DK-ba, köztük momentumosok, párbeszédesek, MSZP-sek, jobbikosok. Egyébként Gyurcsány már 2014-ben is azt mondta, amit legutóbb most vasárnap. – Hatékony, a szociális felelősséget vállaló, a tisztességes versenyt garantáló, ezt szabályzó, ellenőrző államot akarunk, ha úgy tetszik, európai köztársaságot. Nincs kompromisszum. Vagy-vagy. Vagy Orbán illiberális demokráciája, vagy európai, polgári liberális demokrácia. A kettő között nincs semmi – fogalmazott lassan tíz éve a DK elnöke.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Mirkó István)