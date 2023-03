BMW-re futotta, biodómra nem

A fővárosnak sokkal égetőbb gondjai vannak a biodómnál

– jelentette ki a Népszavának nyilatkozva a pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes, miután nemrég megírtuk, hogy kilátástalan helyzetben van a biodómberuházás. Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa lapunknak nyilatkozva ugyanis rámutatott, hogy Budapest korábbi főpolgármestere, Tarlós István teli kasszát hagyott az új vezetésre, amelyből ha a befejezésre szánt összeget a beruházásra fordították volna, Európa legnagyobb fedett trópusi csarnoka már réges-régen kész lenne. A halogatás viszont csak egyre nehezebbé teszi és beláthatatlan jövőbe tolja a projekt befejezését. Tarlós István korábban lapunknak szintén megerősítette, hogy 200 milliárd forint tartalékot hagytak a Városházán. Kiemelte azt is, hogy a biodómberuházásra ott volt a hatmilliárd forint maradék, emellett a kormány felajánlotta a Hermina-garázs forrását is, ami hétmil­liárd forint volt. Sőt ha Karácsonyék a Lánchíd felújításával nem álltak volna le másfél évre, akkor ott is megmaradt volna ötmilliárd, ami összesen 18 milliárd forint – mutatott rá a volt főpolgármester, aki szerint az elmúlt három évben egy szó sem esett arról, hogy a főváros mennyit költött abból a 13 milliárd forintból, ami 2019-ben erre még rendelkezésre állt.