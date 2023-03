Gazdasági csalás miatt emeltek vádat Karácsonyék liblingje, a fővárosi állatkert igazgatója ellen

Március 10-én gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt a Fővárosi Állat- és Növénykert operatív igazgatója ellen az Egri Járási Ügyészség – derült ki a vádhatóság portálunknak adott válaszából.

A Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes bizalmasaként is emlegetett Szabó Rolandról tudni kell, hogy 2019 novemberében lett a fővárosi önkormányzat által működtetett budapesti állatkert operatív igazgatója, majd 2020 februárjában a főigazgató általános helyettese.

Persányi Miklós főigazgató lemondását követően, 2020. március elsején Karácsony Gergely pedig megbízta Szabót a főigazgatói feladatkör átmeneti ellátásával, majd a Fővárosi Közgyűlés az év szeptemberében elfogadta a főigazgató kiválasztását célzó nyílt pályázat kiírását.

Ezek után a főpolgármester Szabó Rolandot 2021. január 1. napjától öt év határozott időre kinevezte a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójának.

A kinevezés azután vált rendkívül kínossá, hogy nyilvánosságra került: a férfit már két hónappal korábban, 2020. szeptember 10-én üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatta ki a Gyöngyösi Rendőrkapitányság.

A gyanúsítás előzményéről a Privát Kopó bűnügyi portál közölt annak idején részleteket.

Eszerint a férfi korábbi munkáltatója a Nagyrédei Szőlők Borforgalmazó Kft. volt, ahol 2017. január 1. és 2019. október 31. között a cég ügyvezetői tisztségét töltötte be. Szabó ellen valótlan gazdasági eseményekről szóló számlákkal és azok értékének kifizetésével, valamint a kft. házi pénztárból jogosulatlanul történt készpénzfelvétellel (a felvett összeg közel húszmillió forint) összefüggésben a Nagyrédei Szőlők Borforgalmazó Kft. új ügyvezetője tett büntetőfeljelentést, a rendőrség pedig ez alapján meg is gyanúsította Szabót.

Miután a sajtó felkapta a csalási ügyet, Karácsony kihátrált és visszavonta Szabó Roland főigazgatói kinevezéséről szóló határozatát, ám a Főpolgármesteri Hivatal ezzel kapcsolatos közleményében hangsúlyozták azt is, hogy korábbi kinevezettjük főigazgató-helyettesként tovább dolgozik a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

A jelenlegi adatok szerint a most operatív igazgatóként tevékenykedő Szabó Roland fémjelezte állatkert kapcsán pár hónapja azt is megírtuk, hogy milliós pénzszórás is folyhat az intézménynél, legalábbis erre lehetett következtetni abból a 2021. évi pénzügyi beszámolóból, amiben az állatkert által megkötött, ötmillió forintot meghaladó szerződések egyes részleteit tették közzé.

Az egyik, öt évre szóló megállapodás például egy luxusautó bérléséről szól. A BMW X3 xDrive30d M Sport hobbiterepjáró használata több mint 22 millió forintba kerül, és jó kérdés, vajon miért van szüksége az állatkertnek egy ekkora költséget felemésztő jármű bérlésére.

Borítókép: Szabó Roland operatív igazgató a Fővárosi Állat- és Növénykert tízhetes perzsaleopárd-kölykeit bemutató sajtótájékoztatón 2021. november 18-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)