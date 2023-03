Dobrev Klára szerint a baloldali összefogás csak matematikai szükségszerűség

Nem az a baj, hogy a DK erősödik, az a baj, hogy a többi párt nem

– állapította meg a Partizánnak adott interjúban Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint a DK-ban ugyanakkor nincs olyan szándék, hogy egyeduralkodó legyen, és minden kékbe boruljon. Nem szeretne egy olyan országban élni, ahol csak egy párt működik. Az árnyék-miniszterelnök nem gondolja azt sem, hogy az összefogás halott lenne, véleménye szerint ez „matematikai szükségszerűség”. Mint mondta, ő a koalíciós kormányzásban hisz, és olyan országban szeretne élni, ahol több erős párt vitatkozik egymással a szakpolitikai kérdésekben.

Arra a felvetésre, hogy a Demokratikus Koalíciót olyan vádak is érik, hogy a színfalak mögött a Fidesszel kollaborál, Dobrev kijelentette:

ha van az Orbán-rendszernek kérlelhetetlen ellenfele, olyan politikai erő, amely soha nem kötött kompromisszumot a Fidesszel, az a DK.

Ha bármikor csak felmerül ennek az esélye, akkor azonnal elküldik a pártból, aki érintett lehet az ügyben. – Ebben kőkemények vagyunk, és ez egy nagyon erős vörös vonal – hangoztatta a politikus, aki a műsor egy pontján kritikával illette a „független” sajtót is, amely szerinte nem közli a DK szakpolitikai javaslatait. A többi ellenzéki párt is ezzel küzd – tette hozzá.

Gyurcsány Ferenc elutasítottságára reagálva, amely sokak szerint rá is negatívan hat, Dobrev úgy fogalmazott:

a politikusi népszerűség nagyon keveset árul el egy politikus teljesítményéről. Sokkal fontosabb az egyén alkalmassága. Éppen ezért nem lenne könnyebb az érvényesülése Gyurcsány nélkül, ahogy Vadai Ágnes, Varju László, Molnár Csaba, Bodnár Zoltán vagy a 106 választókerületi képviselő nélkül sem

– vélekedett az árnyék-miniszterelnök.

Szóba került a jövő évi önkormányzati és EP-választás is, amelyeknél – mint mondta – azt várják a pártoktól, hogy a megállapodásnak azt a formáját hozzák, amely a legtöbb mandátumot fogja szerzeni az Orbánon kívüli világnak. Dobrev ugyanakkor kijelentette azt is: Magyarországnak egy baloldali szociáldemokrata kormányzásra van szüksége, jelenleg pedig az a cél, hogy az Orbán-rendszernek egy erős, kormányzóképes alternatívája legyen. Mint mondta, állandóan üvegplafonokról beszéltek a DK-val kapcsolatban, először egy, majd öt, tíz és tizenöt százalékos tetőről, ehhez képest most 20 százalékon állnak. Ő viszont az 55 százalékos üvegplafont tűzte ki célul – rögzítette Dobrev Klára, aki végül kijelentette:

Mi nem ellenzék, hanem a rendszer ellenfelei vagyunk. Itt vagy bukik a rendszer, vagy soha nem lesz ebből egy normális ország.

Borítókép: Dobrev Klára és Cseh Katalin (Fotó: MTI/Kovács Tamás)