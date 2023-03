Hangfelvétel bizonyítja egy hajdúsági iskola tanárának diákkal folytatott viszonyát

Legutóbb Zala vármegyében derült ki, hogy egy tanár megengedhetetlen módszereket alkalmazott az óráin. Esetében a gyerekek és a szülők beszámolói bántalmazásról, zsarolásról és szexuális zaklatásról szóltak. A rendőrség jelenleg nyomoz a 61 éves férfival szemben.

Egy békési általános iskola történelemtanáráról is kiderült: szexuálisan bántalmazott egy 13 éves kislányt. Az esetet a lány apja jelentette a rendőrségen, de a lány vallomásából arra is fény derült, hogy az apja is megerőszakolta. Ő vette el a szüzességét, amikor még csak tízéves volt. Mindkét férfit letartóztatták.

Ugyancsak pedofília gyanújával tartóztatta le a rendőrség Kovács Gábort, az LMP egykori nagyatádi politikusát, aki egy 14 év alatti kisfiúval fajtalankodhatott.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)