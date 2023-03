Hősi halottat exhumáltak Pesthidegkúton

Már 19 évesen arany vitézségi érmet kapott

A fiatal budapesti diák még alig volt 19 éves, amikor harcedzett zászlósként 1918. szeptemberében a dél-tiroli harcokban elnyerte az arany vitézségi érmet – írta Melion Józsefről A magyar nemzet aranykönyve, ami az első világháború hőseinek állít emléket. Mint ismertették, Melion József az egyik hegyi tüzérosztálynál volt felderítőtiszt, és a tüzérség, illetve a gyalogság számára nagybecsű felderítő szolgálatot végzett. Sokszor tanújelét adta kiváló bátorságának is, mind a veszélyes pontokon folytatott megfigyelései közben, mind a válságos pillanatok parázs viadalaiban.

Ahogy a könyvben olvasható: „Szeptember 24-én betörtek az olaszok árkainkba, de a vitéz felderítő két emberével keresztülvágta magát az ellenségen s megmentette az egész felszerelését. Embereit a hadi helyzetre vonatkozó fontos jelentésekkel hátraküldte parancsnokságához. Ő maga pedig fölment a Monté del Tasso-ra. s új állásból végezte megfigyelő munkáját a rettenetes gázgránát és aknatűzben. Délután az olaszok egészen álláspontjáig hatoltak előre s rohamcsapataik kézigránátokkal támadták meg a figyelő zászlóst. Mélion nem hagyta magát és három távbeszélő katonájával elkeseredett küzdelemben visszaverte támadóit. Csak a kiürítési parancsra, akkor is utolsónak hagyta el a helyét. Magával vitte a távbeszélő fölszerelést, valamint a megfigyelő műszereket is.

Másnap önként ment föl felderítőnek egy másik magaslatra. Minden fedezék nélkül végezte tisztét a legerősebb ellenséges tűzben, s jelzőlámpával nagybecsű jelentéseket adott parancsnokainak. Munkáját siker is koronázta, mert emez adatok alapján csapataink 27-én elfoglalták a magas »Csillag-csúcsot«. A vitéz helytállásnak eme ifjú hőse vitézi teljesítményeivel sokszorosan szolgált rá a katonának járó legszebb kitüntetésre, az arany vitézségi éremre”.