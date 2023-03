Ősztől három óvodát zár be a XV. kerületi önkormányzat

– A csökkenő gyermekszám rámutat arra, hogy a XV. kerület nem vonzó a magyar családok számára. Érdekes adat, hogy a kerületben egyre több az autó, egyre nehezebb a parkolás, ezzel ellentétben az óvodák kihasználatlanok. Ezt azt mutatja, hogy a gyermekes családok nem a XV. kerületet választják otthonuknak – mondta el lapunknak Lehoczki Ádám fideszes önkormányzati képviselő. Hozzátette: az önkormányzatnak felelőssége van abban, hogy a rengeteg külvárosi üres telek ellenére az ingatlanfejlesztő cégek a szomszédos XVI. kerületben építenek új lakóingatlanokat, az infrastrukturális lehetőségeket jobbnak látják.

A fiatal családok nem biztos, hogy egy olyan kerületben szeretnének élni, ahol több évtizede nem változott semmi.

Az újpalotai lakótelepen rengeteg az üres lakás, sokban albérlők élnek és jelentős számú az egyedülálló, gyermek nélküli lakó is. – Azt is tapasztaljuk, hogy több kisgyerekes szülő másik kerületben íratja be a gyermekét óvodába, mert úgy érzi, hogy nem megfelelő színvonalúak a köznevelési intézmények – mutatott rá Lehoczki Ádám. Az öregedő városrész az óvodák férőhelyeiben is megmutatkozik. Míg máshol férőhelyhiány miatt új óvodákat és bölcsődéket építenek, a XV. kerületben szeptembertől egyszerre hármat zár be az önkormányzat, mert az óvodák 78 százalékos kihasználtsága miatt gazdaságtalanná vált a működésük. Az óvodai átalakítások nyolcvanhárom gyermeket érintenének.

– Elkerülhetetlen, hogy a rezsiköltségek miatt összevonjanak óvodákat, mert a fűtés két gyerekre ugyanannyiba kerül, mint húszra. A szülők felháborodása és a testületi ülésen való megjelenésük annak tudható be, hogy nem volt megfelelő az önkormányzat kommunikációja, a párbeszéd hiánya nagyon zavaró volt. Úgy érezték, hogy kész tények elé lettek állítva, nem vonták be őket a döntésbe – hívta fel a figyelmet az önkormányzati képviselő.

Az önkormányzat döntésében az is közrejátszott, hogy egyes óvodaépületek rossz állapotban vannak, és a felújításuk sokba kerülne. Az egyik bezárásra ítélt óvoda 98 százalékos kihasználtsággal működik, népszerű a szülők körében, mégis az állapota miatt az önkormányzat ősztől bezárja. Ami azért érdekes, mert idén az önkormányzat költségvetésének a főösszege jóval magasabb, mint bármikor, tehát ki tudná gazdálkodni a felújítást a helyhatóság. A DK-s vezetés az energiaárak drasztikus növekedésével is indokolta a sürgős átalakításokat, ami azért sem elhanyagolható indoklás, mert a kormányzat a kerületeknek átlagosan félmilliárd forint támogatást adott a megnövekedett rezsiszámlák kifizetésére. Cserdiné Németh Angéla pártközponti utasításra nem ment el a kormány képviselőjével való egyeztetésre, ezért a kerület elesett a támogatástól.