Kormányzati támogatásból újult meg a budapesti egészségügyi ellátás

Megújult eszközparkok, felújított épületek, új orvosi rendelők

A fővárosi kerületek beszédesebbek voltak a Karácsony Gergely vezette fővárosnál, legtöbbjük élt a kormányzati támogatással, a központi költségvetésből húszmilliárd forintot biztosítottak a budapesti egészségügyi fejlesztésekre. Majdnem az összes kerületben megújult rendelőkben, új eszközparkkal várják a betegeket a szakrendelők. Több kerület időben megkezdte a támogatás felhasználását. Csepelen informatikai eszközbeszerzés mellett képalkotó diagnosztikai fejlesztés, a kardiológiai és nőgyógyászati diagnosztika kibővítése valósult meg.

Az eszközpark is jelentősen bővült: digitális mammográfia, szülészeti és nőgyógyászati vizsgálatokhoz szükséges ultrahangkészülékek, diagnosztikus ultrahangkészülék, C-íves sebészeti képerősítő, valamint egész test vizsgálatára alkalmas csontsűrűségmérő beszerzése valósult meg. A Borbély Lénárd polgármester vezette kerületben az összes felnőtt- és gyermekfogászati rendelőben, illetve a szájsebészeten lecserélték a fogászati kezelőegységeket, illetve új sterilizálóberendezéseket telepítettek. Az önkormányzat megvalósította az egynapos sebészet lehetőségét is, és a kormányhivatal tavaly ősszel kiadta az építési engedélyt az egészségügyi szolgálat Vermes Miklós utcai telephelyének felújítására.

Kőbányán évtizedes problémát orvosoltak

– A Kőbányai Önkormányzat orvosirendelő-felújítási programjával az elmúlt évtizedben teljes körűen felújítottuk a Salgótarjáni úti, Zsivaj utcai, Pongrác úti és Hárslevelű utcai orvosi rendelőket, újjáépítettük a Kerepesi úti orvosi rendelőt és szintén teljes épület- és közterület-megújítással alakítottunk ki vadonatúj elhelyezést az Üllői úti orvosi rendelő számára, ez utóbbit a kormány jelentős, 500 millió forintos támogatásával, az Egészséges Budapest program keretében – mondta lapunknak Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere. A kerületvezető hozzáfűzte: Kőbánya legnagyobb lakótelepén, az Újhegyen jelenleg zajlik az orvosi rendelő felújítása.

A polgármester lapunknak azt is hangsúlyozta, hogy a kormány évtizedes problémát orvosolt a Bajcsy-Zsilinszky Kórház területén megépített és immár megnyitott vadonatúj szakrendelővel, amely végre korszerű körülményeket biztosít a kőbányaiak járóbeteg-ellátásához.

A Belvárosban majdnem az összes forrást felhasználták

– A Belváros Önkormányzata az Egészséges Budapest program nyújtotta támogatás közel egészét felhasználta, de a fennmaradó összegből is indítanak további beszerzéseket – írta lapunknak az V. kerület önkormányzatának a sajtóosztálya. Felsorolásukban kiemelik a komplett szemészeti diagnosztikai munkahelyet, terheléses és nyugalmi EKG-rendszert, videokolposzkópot, CRP-mérőt, új doppler-ultrahangkészülékeket, illetve altatógépet. Eszközcserék valósultak meg a gyermekorvosi rendelőkben, kardiológiai ultrahangot és hidrogén-peroxidos sterilizátort is beszereztek. A sebészet műtőasztalt kapott, és defibrillátor is érkezik még az egészségügyi szolgálathoz. A Hercegprímás utcai rendelőintézet és a Váci u. 40. szám alatti rendelőintézet esetében felújítási munkálatokat végeztek.

Terézvárosban az első ütemben korszerűbb lett a hűtő-fűtő rendszer, szellőző- és tűzvédelmi rendszer épült, megújult a váróterem és diagnosztikai gépekkel is bővült az eszköztár. A második ütemben fiberoszkópot kapott a fül-orr-gégészet, a kardiológiai osztály új eszközökkel bővült, emellett informatikai fejlesztések is történtek. Rendelőfelújításokat végeztek a II. kerületben, emellett fogászati, kardiológiai, radiológiai, nőgyógyászati eszközöket szereztek be a programban. Józsefvárosban a kormányzati támogatás első részletéből műszereket szereztek be a kerületi szakrendelőkbe, a második ütem 50 millió forintos forrását a szakrendelő új épületének tervezésére fordítják; a tervek idén áprilisra lesznek készen, az építést a harmadik részletből kezdenék meg.

Óbudán orvosi eszközök és műszerek beszerzésére, valamint rendelőfelújításra fordították a támogatás teljes összegét. Rákosmentén 2020-ban 50 millió forintból megújult a Baross utcai felnőtt-háziorvosi rendelő, majd 2022-ben 79,3 millió forintból a Bajcsy-Zsilinszky Kórházzal közös tulajdonban lévő, Egészségház utcai gyermekorvosi, és felnőttfogászati rendelőt újították fel.

Hárommillárd forintból újult meg a kertvárosi szakrendelő

A XVI. kerületben a helyi szakrendelő alacsonyabb épületére ráépítettek két szintet, és a régi magas épületet is teljesen fel tudták újítani a programnak köszönhetően. A szakrendelő 1600 négyzetméterrel bővült mintegy 2,4 milliárd forint állami és 643 millió forint önkormányzati forrásból, illetve 235 millió forintot költöttek orvostechnológiai fejlesztésre.

A XVI. kerületi szakrendelő Fotó: Gál Viktor

Budatétény már 2020 előtt megkezdte az egészségügyi fejlesztéseket

A XXII. kerületben 2020-ban a kerületi rendelőintézetben modern orvosi műszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése valósult meg. Ebből a forrásból létesült a kerületben elsőként CT-szűrőállomás, ahol a legmodernebb komputertomográfiás vizsgálatok érhetőek el a lakosság számára. A következő évben további informatikai korszerűsítés, a betegirányító rendszer fejlesztése, a CT-szűrőállomáson parkolók létesítése, a riasztórendszer kiépítése és további belső épületfelújítás valósult meg.

Mint az önkormányzat lapunkkal tudatta: 2020 előtt már megkezdték a fejlesztéseket, ugyanis már korábban is részesültek a kormányzati támogatásból.

„A fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztését célzó Egészséges Budapest program keretein belül a projekt első ütemében, 2018-ban közel 180 millió forint központi költségvetési forrásból és 20 millió forint önkormányzati önrész biztosításával korszerűsödött a szakrendelő eszközparkja. Az elnyert támogatási összegből új rendelői bútorokat, műtőasztalt, műtőlámpát, informatikai eszközöket, digitális röntgent, radiológiai ultrahanggépet, terheléses EKG-készüléket szerzett be a szakrendelő, továbbá két, az infúziós kezelésekhez szükséges munkaállomást alakítottak ki” – írta lapunknak az önkormányzat.