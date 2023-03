Sűrű volt az éjszaka Jánoshalmán, saját magát buktatta le a szesztolvaj

A gyors nyomozati munka eredményeként pár órával később elfogták a szesztolvajt. A húszéves férfiról az is kiderült, hogy korábban egy büfé ajtaját feszítette fel, onnan egy telefont vitt el, és meglovasított egy kerékpárt is az egyik tárolóból. Nem sokkal később a másik tolvajt is felkutatták, ő az építőanyag mellett korábban gáztűzhelyet vitt el az egyik lakatlan házból.