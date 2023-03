Takács Péter: Győr-Moson-Sopronban is garantálva van a betegbiztonság

Győr-Moson-Sopron vármegyében is garantálva van a betegbiztonság – hangsúlyozta a Mandinernek adott interjúban az egészségügyi államtitkár. Takács Péter tájékoztatása szerint az új ügyeleti struktúrában a 1830-as hívószám abszolút beváltja a hozzá fűzött reményeket mind a lakosság, mind az ellátásszervezés oldaláról. A beteg rögtön szakemberrel beszélhet, továbbá az ügyeletben dolgozókról leveszi a rengeteg indokolatlan ellátás terhét.

Azokon a településeken, amelyek környékén nem írták alá az új ügyeleti szerződést a háziorvosok, főállású szerződéses orvosokkal töltik be az üres helyeket. Ezek a szakemberek ügyeletszervező cégektől szerződtek át a mentőszolgálathoz. Illetve olyan, a vármegyei kórházban dolgozó kollégák vállalnak még szerepet, akik a jogszabályoknak megfelelve háziorvost helyettesíthetnek ügyeletben: például belgyógyász orvos, belgyógyász rezidens vagy sürgősségi szakorvosjelölt.

Velük le tudták fedni a márciust Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is – részletezte Takács Péter, aki cáfolta azokat az állításokat is, amelyeket a Magyar Orvosi Kamara (MOK) fogalmazott meg a tagok felé.

– A MOK azt állítja, hogy forráskivonás történik az alapellátásból és elvontuk az úgynevezett fixdíjat a háziorvosi ellátásból. Ez nem igaz, az viszont igen, hogy az orvosi kamara javaslatára, a minőségi indikátorok felé tereljük a finanszírozást. A MOK-javaslata úgy szólt, hogy minőségi és mennyiségi, vagyis teljesítményalapú indikátorokra épülő teljesítményarányos bérezés kerüljön bevezetésre. Ebbe az irányba tettünk egy lépést, erre azt mondják, ez bujtatott forráskivonás.

Ezzel szemben a valóság az, hogy idén is több pénz áramlik az alapellátásba, már a tavalyi évhez képest is. Az egyes praxisok finanszírozása is pozitív irányba mozdul, a praxisfinanszírozás az elmúlt években több mint duplájára nőtt, idén hárommillióról hárommillió-kétszázezer forintra emelkedik. Tehát átlagosan több pénzt fognak kapni a praxisok, mint eddig kaptak.

Vagyis nem igaz a MOK állítása ennek kapcsán sem, és még számos hasonlót fogalmaznak meg kritikaként, amit egyébként ők javasoltak, és mi betettünk a törvénycsomagba. A körzethatárok átrendezésével kapcsolatban például hamisan állítják azt, hogy a praxisjogot ki akarjuk üresíteni. Pont ellenkezőleg, a praxisjogot megerősítettük ezzel a törvénycsomaggal, mégis a tagságot folyamatosan és tendenciózusan hergelik október óta, ami addig azért nem volt jellemző – fejtette ki.

Az államtitkár ugyanakkor kiemelte azt is:

a MOK sokat segített az ágazatpolitikának.

– Nagyon sok jó szakmai javaslatuk is volt, például a körzethatárok átstrukturálása, a részkompetencia-vizsgák megerősítése, vagy hogy vigyünk az alapellátásba olyan kompetenciákat, amik csak a szakellátásban voltak elérhetők. Számos ilyen van, és sokat be is építettünk a jogszabályba – sorolta az államtitkár, aki szerint amíg a higgadt szakmai párbeszédre a kamara képes, addig ők is azok.

Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)