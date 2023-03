Trippon Norbert lesz a DK polgármesterjelöltje Újpesten

Újpest alpolgármesterét, a második alpolgármesteri ciklusát töltő Trippon Norbertet indítja a Demokratikus Koalíció (DK) a 2024-es önkormányzati választásokon – írja a párt közleményében.

A DK újpesti politikusának polgármester-jelöltségét Déri Tibor jelenlegi újpesti (korábban momentumos, ma már DK-s) polgármester is támogatja. Tavaly szeptemberben közölte Déri Tibor, hogy nem indul újra a polgármesteri címért, miután akkori pártja, a Momentum felfüggesztette a tagságát. Az MSZP, a DK, a Párbeszéd, az LMP és a Jobbik újpesti szervezeteinek vezetői és önkormányzati képviselői közös közleményben tudatták, hogy tudomásul veszik Déri döntését, és a ciklus végéig biztosítják a képviselő testületi többséget. Már ekkor közölték azt is, hogy Trippon Norbert DK-s (korábban MSZP-s) alpolgármestert alkalmasnak látják a kerület vezetésére, így várhatóan a többi ellenzéki párt is felsorakozik a DK jelöltje mögött.

A DK friss igazolásai

Mint ismert, legutóbb Szabó Zsolt dunaújvárosi alpolgármester, a Párbeszéd országos elnökségének tagja jelentette be, hogy átlép a DK-ba. Előtte pedig Varga Ferenc, a Jobbik-frakcióból kilépett országgyűlési képviselő a színpadon jelentette be Dobrev Klára és az úgynevezett árnyékkormányuk miskolci rendezvényén, hogy csatlakozik Gyurcsány Ferenc pártjához.

Korábban Kenéz István, a Párbeszéd Pest megyei szervezetének volt alelnöke, a párt felügyelő bizottságának elnöke úgy döntött, hogy Gyurcsányéknál folytatja a munkát.

Nemrég a Párbeszéd pártigazgatója, Kocsis-Cake Olivio tett így, sőt, ott máris árnyékkormánybiztos lett. Még a kinevezését megelőzően Kocsis-Cake a Klubrádióban beszélt a DK-ba való átlépés miértjeiről. Szerinte az elmúlt időszakban az ellenzéki térfélen egyedül a DK mutatta meg, hogy képes lenne kormányozni az országot, és szerinte Dobrev Klára jelenti a legnagyobb esélyt a kormányváltásra.

