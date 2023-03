Újabb porviharokra figyelmeztetnek a meteorológusok

Hétfőn a reggeli, délelőtti óráktól fokozatos szélerősödésre lehet számítani, és a déli, kora délutáni órákra el is éri maximumát az északnyugati szél. Nagy területen valószínű viharos, óránként a hatvan kilométert meghaladó erősségű szél, de 70–80 kilométeres óránkénti erősségű széllökés is előfordulhat, még síkvidéken is. Ennél nagyobb szélsebesség lehet a hegyvidéki területeken, ahol a 90–100 kilométeres óránkénti erősséget is elérhetik, akár meg is haladhatják a széllökések.

Az esti óráktól kissé mérséklődik a légmozgás, de így is nagy területen marad élénk, erős a szél. Kedden már veszít erejéből a szél, de továbbra is nagy területen számíthatunk erős, viharos széllökésekre.