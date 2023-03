Viselkedési kódexet alkot a szakma a zarándokok fogadásához

Március 22–23-án második alkalommal rendezik meg, ezúttal Mátraverebély-Szentkúton, a Zarándok Akadémiát, ahol a szakrális-spirituális, valamint a turisztikai szakma együttesen alkotja meg idén a Zarándok kódexet. Az ennek kapcsán megküldött közleményben kifejtették: a turisztikai kínálatba egyre tudatosabban épül be a vallási turizmus, és reneszánszát éli a zarándoklás, ami manapság talán az egyik legkedveltebb elvonuló tevékenység. Bódis Gábor, a Zarándok Akadémia egyik főszervezője kifejtette: ez egy szakmai rendezvény lesz, ugyanakkor érdemes az alapokkal is tisztában lenni, hogy kinek és hogyan érdemes elindulni, mitől válik egy turista zarándokká.

Impozáns környezetben rendezik meg a Zarándok Akadémiát Fotó: Mátraverebély-Szentkút

Kiemelte többek között, hogy nem minden turista zarándok. Előfordul ugyanakkor, hogy valaki turistaként indul el, és zarándokként érkezik meg. – Elég egy hely, egy találkozás, amely megérinti, és más emberként tér haza – tette hozzá. Rámutatott arra is, hogy a turista eljut A-ból B-be, de a zarándok kétszeresen teszi meg az utat: fizikailag és lelkileg.

Az előbbi azért fontos, hogy időben és térben is el tudjon csendesedni, hogy aztán a másik típusú mozgás, a mélyebb, a lelki meg tudjon valósulni. Fizikai mozgás nélkül is át lehet élni komoly belső folyamatokat, de a környezetváltozás nagy segítség tud lenni ehhez

– fogalmazott a főszervező. Hozzátette továbbá, hogy a zarándoklat egyben egy imádság is, amelynek van egy fizikai vetülete. Szavai szerint nem úgy működik, hogy bedobok a perselybe egy kívánságot, hanem felajánlom a saját vagy más problémáját, kihívását a Jóistennek és lemondva a kényelmemről, elindulok, hogy valami másképp legyen. Hangsúlyozta továbbá, hogy nem csak gyalogosan érdemes útnak indulni, ugyanakkor a fizikai terhelés által a lelki megtisztulás is könnyebbé válik.

Bódis Gábor a Magyar Nemzet megkeresésére kifejtette: a turizmus meglehetősen nagy átalakuláson megy keresztül. Ebben sok minden közrejátszik, így többek között a koronavírus-járvány, és az is, hogy az emberek egészen más élményeket keresnek manapság, mint korábban, amikor a turizmus tömeges jellegű volt.

– S a turizmusnak a lelassuló, alternatív megjelenéséhez jól illeszkednek a zarándoklatok, amelyek színesítik a palettát. Már csak azért is, mert az emberek utazási motivációi között fontos helyet foglal el önmaguk megismerése, és erre egy zarándoklat kiváló lehetőséget ad. Ezekre a programokra ezért is nő a kereslet – mutatott rá Bódis Gábor. Kérdésre rámutatott arra is: a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely tökéletes helyszíne lesz a Zarándok Akadémiának, hiszen nem csupán gyönyörű természeti környezetben fekszik, a helynek történelmi, szakrális és lelki értelemben is óriási értéke van.

Borítókép: egyre népszerűbbek a zarándoklatok (Fotó: Mátraverebély-Szentkút)