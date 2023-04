Nem ismer határokat a koldusmaffia, ízléstelen történettel állít ki asszonyokat Kelenföldre hazudozni

Két asszony is ugyanazzal a mesével kéreget a kelenföldi aluljáróban, egyikük Erdélybe, másikuk Kárpátaljára utazna haza férje temetésére. Bár úgy tesznek, mintha nem ismernék egymást, hamar lebuktak, majd menekülőre is fogták a dolgot a kelenföldi koldusok – írja a Metropol.

A Metropol a helyszínen járt, ahol az egyik asszony halálesetre hivatkozva könyörgött pénzért a járókelőkhöz: „Haláleset, meghalt a férjem, haza kell mennem Erdélybe drága, románul van, tessék elolvasni. Nagyon megkérem, ha tud, segítsen valamennyivel” – mondta, közben egy román nyelvű halotti bizonyítványt mutatott. A hivatalos papíron azonban március 23-a szerepelt, tehát egy hónapja történt a haláleset. A Metropol szerint Erdélyben pedig három nap alatt eltemetik a halottaikat. A lap szerint a másik asszony ugyanazzal a mesével kéreget, igaz, az ő férje kárpátaljai, és neki meggyőző halotti bizonyítványa sincs.

A koldusmaffia tagjai lehetnek

Amikor a Metropol munkatársa azt kérdezte a két asszonytól, ismerik-e egymást, egyszerre válaszoltak: egyikük azt felelte, hogy nem, a másikuk pedig azt mondta, távolról. Majd ezután együtt indultak el a kelenföldi koldusok, elmentek először villamossal a Móricz Zsigmond körtérre, majd onnan a Boráros térre, szemmel láthatóan a lebukás elől menekültek.

A Metropol megfigyelése alapján

a két, Kelenföldön kéregető nő ugyanazt a történetet adta elő, és jól láthatóan ismerték is egymást, ők valószínűleg az egyik Budapesten működő koldusmaffiának a tagjai. Több ilyen is működik a fővárosban, hajléktalanokat és külföldieket toboroznak, akik kapnak szállást és kosztot, cserébe reggelente kiviszik őket a város különböző pontjaira, ahol kéregetniük kell, este pedig leadniuk a jövedelmüket.

A Metropol már lebuktatott egy Örs vezér téri bandát is

Még 2021 augusztusában a Metropol rejtett kamerás felvételen mutatta be, ahogy egy férfi az Örs vezér terén több kéregetőt is irányít.

A fekete pólós főnök kiosztotta a „teendőket”, majd a bandatagok szétszóródtak, és úgy csináltak, mintha nem ismernék egymást.

Egy női ruhás férfi fel-alá járkált, szemével fürkészi az embereket, hogy kihez mehetne oda. Egy kölyökkutyás alak a metró távolabbi kijáratánál ült le és koldult, és így tovább.

Borítókép: Két asszony egymás mellett sétál (Fotó: Metropol)