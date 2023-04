Az ’56-osok elítélik az amerikai nagykövet akcióját

– A jelen nyilatkozatot aláíró szervezetek mélységes megütközéssel fogadták az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetsége által hazánk ellen indított plakátkampányt – olvasható a Szabadságharcoskért Közalapítvány Magyar Nemzethez eljuttatott közleményében.

A nyilatkozat aláírói személyek arra kérik az USA nagykövetségét, hogy azonnal és végérvényesen hagyjon fel a már naponta tapasztalható olyan lépéseivel, amelyek sértik és befolyásolni kívánják Magyarország önálló politikai cselekvőségét. Fotó: Képernyőfotó

Azt írják: az 1956-os forradalom és szabadságharc küzdelmeit és véres megtorlását túlélt résztvevők és tanúk, valamint leszármazottaik nevében visszautasítjuk az 1956-os forradalom és szabadságharc összemosását a jelenlegi orosz–ukrán háborúval. – Szomszédunkban két keleti szláv állam történelmi konfliktusokkal és területi vitákkal terhelt összeütközése zajlik, míg 1956-ban hazánkban a magyar forradalmárok és szabadságharcosok elsőként és egyedüliként a szovjet birodalom és a nemzetközivé terebélyesedett kommunista diktatúra ellen fogtak fegyvert az ország szuverenitásának visszaszerzése és demokratizálása céljából.

Nyomatékosan emlékeztetünk arra, hogy a magyar forradalom és szabadságharc 1956-ban magára maradt.

– Az Amerikai Egyesült Államok és a Nyugat nem vállalta a magyar hazafiak katonai megsegítését, üres ígéretekkel lelkesítette a barikádokon vérüket ontó forradalmárokat, szabadságharcosokat – idézték fel a történteket.

Magyarország is megteszi, amit az USA akkor megtett

Emlékeztettek: a szabadságharc leverése után a magyar történelemben példátlan és kíméletlen megtorlás következett tömeges kivégzésekkel, börtönbüntetéssel s a forradalmárok, szabadságharcosok és utódaik életének, egzisztenciájának ellehetetlenítésével. Mint kifejtették, a magyarok méltányolják, hogy a Nyugat befogadta az 1956-os megtorlások elől menekülőket, de ezt Magyarország is megteszi a jelen helyzetben: kapui nyitva állnak az ukrajnai menekültek előtt. S a magyarok még ennél is többet áldoztak az orosz–ukrán háborúban, hiszen Kárpátalján élő magyarok is elestek az ukránok oldalán a mostani harcokban.

Az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének plakátkampánya a háborús uszítást szolgálja és súlyosan sérti Magyarország szuverenitását, mert a belügyeinkbe való beavatkozást jelenti.

– Felhívjuk az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségét, hogy azonnal és végérvényesen hagyjon fel a már naponta tapasztalható olyan lépéseivel, amelyek sértik és befolyásolni kívánják Magyarország önálló politikai cselekvőségét. Végezetül elvárjuk az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségétől, hogy kövesse meg, kérjen bocsánatot a nemtelen plakátkampánya miatt hazánktól – áll a nyilatkozatban.

Borítókép: David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete (Forrás: Facebook/US Embassy Budapest)