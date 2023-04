Békésen biciklizett egy nő Mélykúton, amikor valaki a semmiből hirtelen fejszével támadt rá

A vádlottnak felelnie kell továbbá azért is, mert 2021 októberében egy autó rendszámtábláját is leszerelte, valamint azért is, mert egy 2022 januárjában tartott kutatás során a házában kannabiszt találtak.

A jelenleg is letartóztatásban lévő férfit az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, egyedi azonosítójellel visszaélés bűntettével, kábítószer birtoklásának bűntettével, valamint rongálás és zaklatás vétségével vádolja, ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza – írta az ügyészség.