Börtönbe küldenék a Covid-gyógyszerrel kereskedő orvost

Érthetetlen

A Magyar Nemzet még 2021-ben megírta az ügy kapcsán, az orvos tette már csak azért is érthetetlen, mert 2020. március 30-a óta rendőrökből, katasztrófavédőkből és katonákból álló kórházparancsnokok segítik a koronavírus-járvány elleni védekezést. A kórházigazgató köteles végrehajtani a kórházparancsnokok vagyonbiztonsággal és a kórházi készletek védelmével kapcsolatos javaslatait. A kórházi készleteket, a védőeszközöket, gyógyszereket, altatógépeket csak az és csak ott használhatja, akinek erre felhatalmazása van, csak arra, amire szükséges. Az NVSZ egészségügyi szolgáltatók védelmi főosztálya pedig már februárban is működött; bár a hálapénz elleni fellépésük csak március 1-jétől kezdődött, a kórházakban a lopott gyógyszerekkel kereskedő orvos tevékenysége idején már felderítették az esetleges bűncselekményeket, mint ahogy az ebben az esetben is történt.