Karcos véleményt fogalmazott meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter

Pindroch Tamás eheti vendégei Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, valamint Koskovics Zoltán geopolitikai elemzők voltak. A két téma pedig, hogy van-e két Amerika, vagy csak a woke-Amerika létezik már, amely többek között plakátkampányt indít idehaza annak érdekében, hogy Magyarországot a háború felé préselje, továbbá az volt, hogy mi lehet a terve Macronnak, aki sokadszorra hangsúlyozza, Európának nem szabad az Egyesült Államok vazallusává válnia. A műsorban élőben kapcsolták Gulyás Gergely minisztert is, aki igen karcos véleményt fogalmazott meg Gyöngyösi Márton nagykövetségi szédervacsorára történő meghívásáról.

Hogy létezik-e két Amerika, arról Gulyás Gergely azt mondta, „Azt látjuk, hogy Amerikában is a politikai megosztottság erősebb, mint bármikor korábban. De szerintem Amerika ma sokkal jobb helyzetben van, mint Nyugat-Európa, mert Nyugat-Európában a hagyományos konzervatív, kereszténydemokrata pártok, ha formálisan nem is szűntek meg, de már mindent feladtak, amiért korábban létrejöttek, amit korábban értéknek gondoltak. Az Egyesült Államokban egyáltalán nem ez a helyzet: teljesen világos és éles határvonal van a Demokrata Párt és a Republikánus Párt között, és a republikánusok mindazokat a konzervatív értékeket a mai napig is képviselik, amelyeket 30-40-50 évvel ezelőtt a nyugat-európai kereszténydemokrata mozgalom is képviselt.”

Gulyás szerint a kormány nehezebb helyzetben van, mint az elemzőintézetek, mert nem válogathatja meg kedvére a partnereit a nemzetközi térben, azzal kell együttműködni, aki a választók jóvoltából hatalomra került: „miután Amerika Magyarország fontos szövetségese – a NATO-ban jogi értelemben is szövetségesek vagyunk –, és 1990 utáni időszakban a két ország között baráti viszonyról lehetett beszélni, az alkalmi nézeteltérésektől függetlenül, ezért ennek a fenntartása Magyarország érdeke, és ennek megfelelően kell a mindenkori amerikai adminisztráció együttműködni” – hangsúlyozta Gulyás.

Hogy az ő oldalukról milyen a fogadókészség – folytatta a Miniszterelnökség vezetője –, és ők milyen mértékben próbálnak ideológiai kérdéseket is ennek a diskurzusnak a részévé tenni, „ebbe mi nem tudunk beleszólni, és azt látjuk, hogy most erre van egy kifejezetten erős hajlam”.

„Ráadásul azzal, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, még a háborúban való részvétel, fegyverszállítás kérdése is az asztalra került, és azt látjuk, hogy amit az amerikai adminisztráció Európában erőltet, az sok szempontból ellentétes a magyar kormány érdekével. Tehát egyszerre kell lehetőség szerint baráti viszonyt fenntartani a mindenkori amerikai adminisztrációval, de ez soha nem veszélyeztetheti a magyar érdeket” – húzta alá a kancelláriaminiszter.

Gulyás Gergely banális hibának tartja Gyöngyösi meghívását a nagykövetségi szédervacsorára: „ezt nem azonosítanám az amerikai kormány egészével”. Gulyás úgy gondolja, „a hivatalban lévő nagykövet követett el egy komoly hibát, bár ha segíteni akart Gyöngyösi Márton korábbi céljainak valóra váltásában, a zsidók listázásában, akkor kétségkívül egy szédervacsorára való meghívás az értékes közreműködést jelent a korábbi céljainak megvalósításában” – szúrt oda a tárcavezető Pressman nagykövetnek és Gyöngyösinek egyszerre. „De vegyük a másik részét is az ügynek, mégiscsak olyasvalakit hívott meg, aki korábban a nemzetközi jogot sértő módon annektált, és ezt az annexiót névtelenül megerősíteni kívánt orosz törekvéseket személyes jelenlétével választási megfigyelőként szolgálta. Tehát itt vagy alapvető változás következett be az amerikai politikában, és támogatóivá váltak az orosz annexiónak és ilyen értelemben az orosz agressziónak is, vagy pedig a nagykövet nincs tisztában Gyöngyösi múltjával, ami azért egy amerikai nagykövet esetén elég jelentős hiba”.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: Kurucz Árpád)