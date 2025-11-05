Beszökött az udvarára, sarokba szorította és lelőtte a kutyát a miskolci vadász

A Miskolci Törvényszék másodfokú bírói tanácsa ítéletet hozott annak a vadásznak az ügyében, aki engedéllyel tartott lőfegyverével lelőtt egy kutyát, amely beszökött az udvarára. Az eb többször is megjelent az ingatlan környékén és a férfi csirkéit tizedelte, több tucatnyi állatot ölt meg. A vadászt állatkínzás vétsége miatt bűnösnek mondta ki a bíróság – írta meg a Baon.

A fox terrier fajtájú kutya több tucatnyi csirkét pusztított el, amit a vadász megelégelt, és lelőtte az ebet. A férfit állatkínzásért ítélték el – képünk illusztráció (Fotó: Pexels/Fabian Köhler)

Állatkínzás: bosszúból ölt a vadász

Az elsőfokon eljáró Miskolci Járásbíróság szerint a vádlott jogszerűen tartott vadászfegyvert. A férfi udvarára 2019-ben többször is beszökött egy közepes testű, foxterrier jellegű keverék eb, amely több mint húsz csirkével végzett az udvarban. A férfi eredménytelenül próbálta megfogni a kutyát, elkergetni sem tudta, az állat mindig visszatért.

Emiatt a csirkehálót megerősítette, hogy megpróbálja elejét venni a további fosztogatásnak. 2019. július 13-án a kutyát ismét a csirkék tartására szolgáló kifutóban találta, az eb beásta magát, és legalább kéttucatnyi csirkével és tyúkkal végzett.

A vadász ekkor magához vette fegyverét, és a sarokba szorított kutyát közelről két alkalommal meglőtte. A második lövés az állat halálát okozta.

Az elsőfokú bíróság bűnösnek találta a férfit állatkínzás vétségében, ami miatt 340 ezer forintnyi pénzbüntetést kapott, valamint egy évre eltiltották a vadász foglalkozástól.

Az ítélettel szemben a vádlott és védője elsősorban felmentés, másodsorban enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést. A másodfokú eljárásban a törvényszék az enyhítő körülmények körében nagyobb nyomatékkal vette figyelembe az igen jelentős időmúlást, ugyanis magát a büntetőeljárást megindító feljelentést is csak a cselekmény elkövetésétől számított több mint négy év elteltével tették. A férfi ítéletét végül próbára bocsátásra enyhítették.

