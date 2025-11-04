vadkutyaveszélyeztetésállatkert

Frizbivel veszélyeztette az ázsiai vadkutyák életét egy felelőtlen látogató az állatkertben

Az állatkert megtette a szükséges lépéseket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 18:27
Forrás: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert
Ismét egy kutyajáték – vélhetően frizbi – maradványait találták meg a gondozók a reggeli vizit közben, ezúttal az ázsiai vadkutyák kifutójában. Az állatok már darabokra szedték a műanyag eszközt, így vélhetően nyeltek is belőle, ami akár halálos is lehet számukra – hívta fel a figyelmet a Fővárosi Állat- és Növénykert a közösségi oldalán.

Fotó: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert

Az állatkert arra kérte a látogatóit, értsék meg: 

ezek a játékok háziállatoknak készülnek, nem alkalmasak vadállatok szórakoztatására.

Az ottani állatok még a nagytestű kutyák számára gyártott játékokat is játszi könnyedséggel darabokra tépik és pillanatok alatt lenyelik. Bár sok esetben ráírják az eszközökre, hogy „emészthető”, ez valójában azt jelenti, hogy ha a kutya a gazdája felügyelete mellett rágcsálja és véletlenül lenyel egy-két apró darabot, mielőtt a gazda észreveszi és elveszi, az jó eséllyel nem okoz megbetegedést,

de a nagyobb mennyiségben lenyelt műanyag nem emészthető

– hívták fel a figyelmet. Hozzátették: iszonyatos kínokat és végül az állat pusztulását okozhatja a műanyag. Így aki ilyet dob a kifutókba, az állatkínzást követ el, ami jogkövetkezményekkel is jár.

Az állatkert jelezte, hogy az intézmény területén kamerarendszer működik, így ahogy a legutóbbi esetben, úgy most is feljelentést tesznek nagy nyilvánosság előtt elkövetett állatkínzás bűntettének alapos gyanúja miatt.


Borítókép: ázsiai vadkutya (Fotó: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert)

