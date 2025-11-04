Derült, csendes őszi nap jön

A gomolyfelhők feloszlanak és túlnyomóan derült időben lesz részünk. Éjszakára átmenetileg sokfelé párássá válik a levegő, köd is képződhet, de szerdán napközben mindenütt javulnak a látási viszonyok – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet szerdán a délies szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –2 és +5 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 11 és 16 fok között valószínű.

Szerda estig a Kárpát-medence időjárását magasnyomás alakítja, eseménytelen, őszi időre van kilátás.