Megvan, mikor nyílik meg a Vörösmarty téri és a Szent István-bazilika előtti karácsonyi vásár

A Szent István téren immár 15. éve az Advent Bazilika fogadja az ünneplőket, amely négy alkalommal is elnyerte az Európa legjobb karácsonyi vására címet, 2024-ben pedig Minden idők legjobb európai karácsonyi vásárának választották – emelték ki a szervezők.

A bazilika előtt a látogatókat idén is a magyar kézműves kiállítók válogatott alkotásai és különleges gasztronómiai kínálat várja.

A Vörösmarty téri vásár a klasszikus karácsonyi tradíciókat idézi meg. A Váci utca torkolatában a vásári forgatag autentikus hangulattal fogadja a budapestieket és a turistákat.

A szervezők a jubileumi évad alkalmából számos látványos, szórakoztató újítással és különleges ajánlattal is készülnek, amelyekről a következő napokban adnak majd részletes tájékoztatást.