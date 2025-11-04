Advent Bazilikaadventibudapestiforgatag

Megvan, mikor nyílik meg a Vörösmarty téri és a Szent István-bazilika előtti karácsonyi vásár

November 14-én nyílik meg a főváros két nagy adventi vására, a 15. jubileumi Advent Bazilika és a Vörösmarty téri Vörösmarty Classic Xmas.

2025. 11. 04.
A Szent István téren immár 15. éve az Advent Bazilika fogadja az ünneplőket, amely négy alkalommal is elnyerte az Európa legjobb karácsonyi vására címet, 2024-ben pedig Minden idők legjobb európai karácsonyi vásárának választották – emelték ki a szervezők.

A bazilika előtt a látogatókat idén is a magyar kézműves kiállítók válogatott alkotásai és különleges gasztronómiai kínálat várja.

A Vörösmarty téri vásár a klasszikus karácsonyi tradíciókat idézi meg. A Váci utca torkolatában a vásári forgatag autentikus hangulattal fogadja a budapestieket és a turistákat. 

A szervezők a jubileumi évad alkalmából számos látványos, szórakoztató újítással és különleges ajánlattal is készülnek, amelyekről a következő napokban adnak majd részletes tájékoztatást.

 

