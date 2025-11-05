Elcsalhatták az EU-s pénzeket, itt az újabb fejlemény Cseh Katalinék uniós botrányában

Cseh KatalinbűntettügyészségFővárosi Törvényszék

Novemberben megkezdődik a büntetőper a Cseh Katalinék uniós botrányaként ismertté vált ügyben - értesült a Magyar Nemzet. Az ügyészség májusban hét személy ellen emelt vádat költségvetési csalás miatt, az érintettek többségére letöltendő börtönbüntetést kért. Információink szerint a vádlottak között szerepel a Cseh család cégének, a Pannónia Nyomda Kft-nek egy korábbi ügyvezetője is.

2025. 11. 05. 19:40
November 26-ára tűzte ki a Fővárosi Törvényszék az előkészítő ülést a Cseh Katalinék botrányaként elhíresült bűnügyben - tudta meg lapunk. Amennyiben az ülésen a vádlottak a vádirattal egyezően beismerik a bűncselekmény elkövetését és azt a bíróság is jóváhagyja, az ügy lezárul. Ha a vádlottak nem ismerik el felelősségüket, akkor hosszú tárgyalássorozat veszi kezdetét. Utóbbira van nagyobb esély.

Cseh Katalin, uniós botrány
Cseh Katalin (Fotó: MTI/MTVA/Vasvári Tamás)

Kétmilliárdos károkozás

Az ügyészség májusban hét ember ellen nyújtott be vádiratot, amelynek lényege szerint az elkövetők jogellenesen jutottak vállalkozásfejlesztésre szánt pályázati összegekhez és hitelekhez. Egy 50 éves férfi és 47 éves fivére egy könyvelővel, illetve másokkal, köztük egy cseh állampolgár cégtulajdonossal is együttműködött. Ennek keretében két magyar céggel vettek részt 2016-tól – részben uniós, részben állami költségvetési forrást felhasználó – pályázatokon. A négy vádponttal érintett, összesen tíz pályázat különböző, holográfiához kapcsolódó kutatási, fejlesztési projektek megvalósításáról, például lézerszkenner vagy nyomdaipari rendszer beszerzéséről szólt.

A vád szerint az önerő fiktív igazolása mellett az elkövetők valótlan tartalmú árajánlatokat, adásvételi szerződéseket, teljesítésigazolásokat és fiktív számlákat használtak fel. Egyes részmozzanatokhoz szlovák, lengyel, angol és svájci cégeket is bevontak - áll a vádiratban, amiben arra is kitértek, hogy a költségvetési csalássorozatban az elkövetők összesen több mint 2,2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak, amelyből a vádlottak, illetve egy későbbi ügyvezető egy kisebb részt megtérítettek.

Börtön várhat a vádlottakra

A Fővárosi Főügyészség a vádlottakat – a pályázatokban való részvételükhöz igazodva – jelentőstől különösen jelentősig terjedő vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott, több mint 100 oldalas vádiratában.

A főügyészség hat férfival szemben végrehajtandó, míg a hetedik társukkal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, továbbá mindegyikük pénzbüntetésre ítélését, illetve cégvezetéstől való eltiltásukat, a cégeket érintően pedig vagyonelkobzást is indítványozott.

A Cseh család cége is belekeveredett a bűnügybe

Korábbi információnk szerint a hét vádlott egyike a Cseh család cégének, a Pannónia Nyomda Kft-nek egy korábbi ügyvezetője. Az ügyben  Cseh Katalin, illetve édesapja sem lett végül vádlott.

Az álarcos alak robbantotta a botrányt

Az uniós botránnyal 2021 nyarán, az Anonymous álarcos alak leleplező anyagai után kezdett foglalkozni a sajtó, az adóhatóság pedig költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást.  A nyilvános adatok alapján ugyanis arra lehetett következtetni, hogy a Cseh Katalinék családi vállalkozásához, a Pannónia Nyomda Kft-hez köthető céghálózat tagjai bűncselekménygyanús körülmények között pályáztak és nyertek el sokmilliárd forintot.

Milliárdos vagyonlefoglalás

A NAV 2022 őszén hallgatta ki az első érintettet, akit félmilliárdot meghaladó adócsalással gyanúsítottak meg.  Az illető, akiből szintén vádlott lett, a Cseh család cégéhez kapcsolható egyik vállalkozás tisztségviselője, akinek az érdekeltségeinél a nyomozó hatóság milliárdos értéket meghaladó vagyont is lefoglalt

Borítókép: Cseh Katalin (Fotó: Hatlaczki Balázs)

