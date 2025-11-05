Elcsalhatták az EU-s pénzeket, itt az újabb fejlemény Cseh Katalinék uniós botrányában

November 26-ára tűzte ki a Fővárosi Törvényszék az előkészítő ülést a Cseh Katalinék botrányaként elhíresült bűnügyben - tudta meg lapunk. Amennyiben az ülésen a vádlottak a vádirattal egyezően beismerik a bűncselekmény elkövetését és azt a bíróság is jóváhagyja, az ügy lezárul. Ha a vádlottak nem ismerik el felelősségüket, akkor hosszú tárgyalássorozat veszi kezdetét. Utóbbira van nagyobb esély.

Cseh Katalin (Fotó: MTI/MTVA/Vasvári Tamás)

Kétmilliárdos károkozás

Az ügyészség májusban hét ember ellen nyújtott be vádiratot, amelynek lényege szerint az elkövetők jogellenesen jutottak vállalkozásfejlesztésre szánt pályázati összegekhez és hitelekhez. Egy 50 éves férfi és 47 éves fivére egy könyvelővel, illetve másokkal, köztük egy cseh állampolgár cégtulajdonossal is együttműködött. Ennek keretében két magyar céggel vettek részt 2016-tól – részben uniós, részben állami költségvetési forrást felhasználó – pályázatokon. A négy vádponttal érintett, összesen tíz pályázat különböző, holográfiához kapcsolódó kutatási, fejlesztési projektek megvalósításáról, például lézerszkenner vagy nyomdaipari rendszer beszerzéséről szólt.

A vád szerint az önerő fiktív igazolása mellett az elkövetők valótlan tartalmú árajánlatokat, adásvételi szerződéseket, teljesítésigazolásokat és fiktív számlákat használtak fel. Egyes részmozzanatokhoz szlovák, lengyel, angol és svájci cégeket is bevontak - áll a vádiratban, amiben arra is kitértek, hogy a költségvetési csalássorozatban az elkövetők összesen több mint 2,2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak, amelyből a vádlottak, illetve egy későbbi ügyvezető egy kisebb részt megtérítettek.

Börtön várhat a vádlottakra

A Fővárosi Főügyészség a vádlottakat – a pályázatokban való részvételükhöz igazodva – jelentőstől különösen jelentősig terjedő vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott, több mint 100 oldalas vádiratában.

A főügyészség hat férfival szemben végrehajtandó, míg a hetedik társukkal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, továbbá mindegyikük pénzbüntetésre ítélését, illetve cégvezetéstől való eltiltásukat, a cégeket érintően pedig vagyonelkobzást is indítványozott.