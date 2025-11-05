Hiába terjed a képtelen elmélet, súlyos tévedés a Tisza Párttól várni a forint erősödését

A mindennapi hírfogyasztó a napokban szembesülhetett azzal a rendhagyó magyarázattal, amit a szaksajtó olvasói már hónapok óta ismernek . Ritka, hogy egy kormányfő piaci elemzői véleményre reagál. Orbán Viktor megtette ezt azzal a bankvilágban terjedő meglátással kapcsolatban, hogy a forint erősödése mögött a Tisza Párt erősödése áll: a bankadóval van a legnagyobb bajuk, ugyanis nem akarnak részt venni a közteherviselésben – írta hétfői Facebook-bejegyzésében a magyar kormányfő.

Több sebből vérzik az az elmélet, amely szerint a forint erősödése mögött a Tisza Párt erősödése áll, és egy esetleges kormányváltás a teljes gazdaság erősödését hozná magával. Fotó: NurPhoto/Balint Szentgallay

A súrlódás politikai tartalmának elemzése nélkül: kinek van igaza, minek „örül” a piac? Röviden: nem Magyar Péternek, hanem Varga Mihálynak, de kezdjük a Tisza Párttal.

A Tiszát a forint erősödésével összekapcsoló, nagy visszhangot keltő elmélet – amely a választásokhoz közeledve bizonnyal egyre gyakrabban fog előbukkanni, elsősorban a nem magyarországi elemzői jegyzetekben – először a JPMorgan június végén megjelent évközepi devizapiaci kitekintőjében bukkant fel. Arra alapozták, hogy amennyiben a Brüsszellel baráti – más megfogalmazásban az elvárásainak megfelelően cselekvő – erő, azaz a Tisza nyeri a választásokat, a korábbi lengyel mintának megfelelően a forint még a régiós társakat is túlteljesítheti erősödésben.

Itt máris gyanút foghattunk, mivel már ez az elemzés is eleve abból indul ki, hogy a forint erejének alapja a csökkenés az energiaárakban – amelyeknek a régióban Magyarország különösen kitett –, illetve az óvatos magyar jegybank

– erre teszik rá, mint habot a tortán a Tiszát, az erejét mutató közvélemény-kutatásokkal.

Nézzük meg először, mitől savanyú a tejszín, majd azt, hogy miből áll a torta.

Hibás elméletre is lehet pénzpiaci kereskedést építeni, különösen ha nincs igazán kockázata, mert különben is minden a forint erősödése irányába mutat.

Kockázat nélkül ülhetett rá erre a hullámra Kármán András, a Tisza Párt szakértője is a Bloomberg által kedden közölt interjúban, a forint erősödését ígérve – ugyanakkor olyan egyebek mellett, amitől a riasztócsengőnek kell megszólalnia, beleértve a magyar ipar gerincét adó vállalatok adókedvezménye megszüntetésének ígéretét.